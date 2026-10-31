Семь недугов отступят без следа: что обязательно должно быть на столе 31 октября

В последний день октября наши предки запасались природными целебными средствами и завершали речную ловлю, готовя хозяйство к предстоящим холодам.

В субботу, 31 октября 2026 года, православная церковь празднует память святого апостола и евангелиста Луки. В народном месяцеслове эта дата получила название Луков день или день святого Луки.

По церковному преданию, апостол Лука владел врачебным искусством и стал первым иконописцем, написавшим образ Пресвятой Богородицы. По этой причине 31 октября к святому с молитвами обращались доктора, травники и художники, прося твердости руки, верности глаза и помощи в исцелении больных. В этот день завершался второй месяц осени, и крестьяне подводили окончательные итоги полевых работ, готовясь к ноябрьским заморозкам.

Лук от семи недугов: крестьянская трапеза

Созвучие имени святого с привычным огородным овощем сделало репчатый лук главным символом праздника. На Руси говорили: "Лук от семи недуг", "Кто ест лук, тот избавлен от вечных мук". К концу октября уборка этого овоща полностью завершалась. Женщины заплетали золотистые луковицы в длинные тугие косы и развешивали их на чердаках и возле печей для просушки.

За семейным обедом 31 октября лук обязательно подавали к столу в свежем виде. Его мелко крошили, посыпали крупной солью, поливали нерафинированным льняным или конопляным маслом и ели с черным ржаным хлебом. Хозяйки пекли постные пироги с луковой начинкой и варили супы. Считалось, что такая простая пища очищает кровь, придает телу выносливость и надежно защищает семью от осенних лихорадок и простуд. В крупных селах в этот день открывались луковые ярмарки, где крестьяне продавали излишки урожая.

Осенний омут: последний выезд рыбаков

С Лукова дня наступало затишье и на реках. У рыбаков существовало устойчивое наблюдение: "До Луки рыба около берега на мели ходит, а после Луки — на самое дно в омуты уходит".

С 31 октября вода в реках становилась ледяной, а рыба собиралась на зимовку в глубоких подводных ямах, готовясь ко сну под ледяным панцирем. Мужчины выходили на последний осенний лов на лодках, после чего вытаскивали суденышки на сушу, смолили их и убирали в сараи до весеннего половодья. Начиналась подготовка зимних снастей для подледной рыбалки.

Строгие запреты 31 октября: как уберечь достаток

В Луков день крестьяне соблюдали проверенные временем запреты, чтобы сохранить благополучие в доме:

Категорически запрещалось давать в долг соль, спички или деньги, особенно после захода солнца. Верили, что вместе с этими предметами из избы уходят здоровье домочадцев и финансовая удача.

Не разрешалось рубить сырые живые деревья в лесу и ломать ветви без хозяйственной нужды.

Хозяйки не оставляли выстиранное белье сушиться на улице в ночное время, чтобы в ткань не проникли холодная сырость и болезни.

Не рекомендовалось устраивать бурные застолья с обилием жирной мясной пищи: желудок старались не перегружать перед наступающим зимним постом.

Запрещалось ссориться, повышать голос на стариков и сквернословить за обеденным столом, на котором лежал свежий хлеб и лук.

Приметы погоды на Луков день

По состоянию природы 31 октября определяли, насколько суровой окажется наступающая зима:

Если к этому дню с вишневых деревьев еще не опали все листья — сколько бы снега ни выпало в ближайшее время, он обязательно растает, а настоящие морозы задержатся.

Если до конца октября снег вообще ни разу не выпал — зима будет поздней и мягкой.

Рога молодого месяца направлены на север — впереди ждет сухая и морозная погода, а если на юг — до середины ноября продлится слякоть.

Мутный, бледный месяц, окруженный белесым кругом, предвещал скорый мокрый снег с порывистым ветром.

Если луковая шелуха на овощах нового урожая оказалась плотной и многослойной — предстоящая зима будет морозной и ветреной.

Луков день проводили в кругу семьи, наводя порядок в хозяйственных постройках и готовя кладовые к холодам, встречая приближающийся ноябрь в мире и согласии.