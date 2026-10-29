Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка

Москва присвоила проектам трех технопарков в "Сколкове" и Молжаниновском районе статус инвестиционных приоритетных проектов.



В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка, а в Молжаниновском районе — еще один. Проекты получили статус инвестиционных приоритетных, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Такой статус позволит инвесторам воспользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество", — отметил Мэр Москвы. Инвесторы также смогут получить налоговый вычет в размере до 90 процентов расходов на строительство капитальных объектов из суммы налогов, уплаченных в бюджет столицы.

Для технопарков "Апсайд Тех Альфа" и "Апсайд Тех Бета" город выделил участки общей площадью 1,36 гектара. В зданиях разместят лаборатории, высокотехнологичные производства и офисы. Основными резидентами станут компании, работающие в сфере ИТ, электроники, робототехники, фармацевтики и биотехнологий.

Площадь застройки превысит 55 тысяч квадратных метров. В проекты вложат более 6,8 миллиарда рублей и создадут свыше 420 рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Технопарк "Мега-Молжаниново" возведут на Новосходненском шоссе, на земельном участке № 5а. В двух корпусах обустроят 21 производственный блок, которые можно будет приспособить под задачи разных предприятий.

"Резидентами станут инновационные компании в сфере легкой, пищевой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности", — добавил Сергей Собянин.

Инвестиции в проект превысят 2,7 миллиарда рублей. Технопарк планируют построить в 2026 году; он обеспечит свыше 700 рабочих мест.

Сегодня в Москве насчитывается 60 технопарков. На их площадках работают более 2,4 тысячи компаний, создано свыше 81 тысячи рабочих мест. Новые проекты расширят возможности для исследований и производства и дадут москвичам более 1,1 тысячи рабочих мест.