"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера

Переживший страшную трагедию, тюремный ад и крах многолетнего брака опальный артист наконец решился на отчаянный шаг, о котором в эфире федерального канала проговорились его самые близкие люди.

Жизнь Михаила Ефремова уже давно напоминает остросюжетную драму с элементами античной трагедии, где оглушительный триумф на сцене внезапно сменился воем тюремных сирен, покаянием и добровольным затворничеством. Долгое время после освобождения актер вел практически отшельнический образ жизни: не давал интервью, не появлялся на светских раутах и упорно избегал назойливых объективов папарацци. Однако за глухими шторами его тихого убежища кипят нешуточные страсти, а в судьбе опального кумира миллионов назревает грандиозный матримониальный поворот.

Сенсационную правду о сокровенных планах артиста раскрыла его родная сестра Анастасия Ефремова. В студии программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ женщина без тени смущения заявила, что ее знаменитый брат всерьез намерен покончить со статусом холостяка и в шестой раз отправиться под венец. Отвечая на прямой вопрос ведущего Тимура Еремеева, Анастасия подтвердила: в жизни Михаила появилась та единственная, ради которой он готов перевернуть страницу своего мрачного прошлого.

Ею оказалась 43-летняя актриса Дарья Белоусова — коллега Ефремова по театру "Современник", чье имя в свое время уже гремело в скандальных хрониках. Именно эта женщина стала для артиста надежным ангелом-хранителем в самые черные дни его жизни. Сестра актера не скрывает своего искреннего восторга от будущей невестки, признаваясь, что Белоусова превзошла всех прежних избранниц знаменитого ловеласа.

"Рядом с ним сейчас очаровательная подруга, которая очень мне нравится — наверное, больше всех его предыдущих подруг. Даша Белоусова красива, умна, талантлива, у нее прекрасное чувство юмора, очень хорошо воспитана, а самое важное — она его очень любит. Она его ждала", — с теплотой и гордостью подчеркнула Анастасия в телеэфире.

Путь к новому браку для актера был расчищен осенью 2025 года. Именно тогда Ефремов поставил окончательную юридическую точку в своем пятом браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой. Развод прошел без громкой судебной войны: артист поступил по-мужски, оставив бывшей супруге и троим общим детям просторную московскую квартиру.



Теперь опальный кумир готовится начать жизнь с чистого листа. Преданность, проверенная нарами, тюремной баландой и всенародным презрением, оказалась сильнее любых ударов судьбы. Шестая свадьба Михаила Ефремова обещает стать закрытой от посторонних глаз, но для самого актера она станет главным символом долгожданного воскрешения к нормальной жизни.