Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы

Во вторник, 27 октября 2026 года, православная церковь вспоминает преподобную Параскеву Сербскую, жившую в одиннадцатом веке. В народном календаре эта дата получила сразу несколько названий: Параскева Грязниха, Льняниха, Трепальница и Порошиха. На Руси святую Параскеву почитали как главную заступницу женщин, хранительницу семейного мира и помощницу в домашних трудах.
Конец октября традиционно сопровождался затяжным ненастьем. Дожди вперемешку с мокрым снегом размывали грунтовые дороги, превращая колеи в вязкую жижу. В народе говорили: "На Грязниху ни колесу, ни полозу ходу нет". Поездки на телегах становились почти невозможными, а для саней снега еще не хватало. Люди старались без крайней нужды не выезжать за пределы своего села и переходили на размеренный домашний ритм жизни.
Льняные смотрины и девичье мастерство
С раннего утра женщины принимались за подготовку льна к прядению. К 27 октября стебли растений уже прошли сушку, поэтому их начинали мять и трепать на специальных ручных станках, отделяя жесткую кострику от мягких волокон. В деревнях ходила поговорка: "Мни лен доле, волокна будет боле".
Для молодых девушек на выданье этот день становился своеобразным экзаменом на домовитость. Устраивались "льняные смотрины": лучший вытрепанный лен вывешивали на заборах у дома или несли показывать соседкам и будущим свекровям. Считалось, что аккуратное, чистое и шелковистое волокно свидетельствует о терпеливом характере невесты, гарантируя ей удачное замужество до наступления зимы.
Запреты на Параскеву: почему избегали смеха и стирки
В день Параскевы Грязнихи крестьяне придерживались строгих бытовых ограничений, нарушение которых, по поверьям, сулило неприятности:
- Категорически запрещалось прясть пряжу на веретене или прялке, хотя мять и трепать лен разрешалось. Верили, что летающая в воздухе льняная пыль может засорить глаза святой Параскеве, за что нарушительница рисковала потерять зрение.
- Женщины не стирали белье, не полоскали одежду в водоемах и не мыли полы в доме. Считалось, что вместе с грязной водой из избы можно вымыть достаток, здоровье и семейное согласие.
- Под запретом были шумное веселье и громкий хохот. Старики предупреждали: кто на Параскеву без удержу смеется, тот на старости лет будет горько плакать в одиночестве.
- Беременным женщинам не рекомендовалось стричь и расчесывать волосы, чтобы роды прошли благополучно, а ребенок родился крепким.
- Опасались начинать дальние поездки: путешественник рисковал надолго застрять в грязи и простудиться на холодном ветру.
Природные приметы: четыре недели до зимы
Осенняя слякоть 27 октября служила крестьянам точным барометром. Существовала проверенная примета: если грязь на дорогах настолько глубокая, что отпечаток лошадиного копыта сразу заливает водой, то настоящая морозная зима со снегом установится ровно через четыре недели — в конце ноября.
По состоянию природы судили и о будущем урожае:
- Сухая и ясная погода на Параскеву предвещала засушливое, ветреное и неурожайное лето.
- Если день выдался дождливым и пасмурным — будущий год обещал богатый урожай хлеба и трав.
- Вороны, громко каркающие на верхушках деревьев, предсказывали скорое усиление ветра и резкое падение температуры.
- Если на Параскеву небо ночью затянуто плотными тучами и не видно звезд — устойчивого снежного покрова не стоит ждать до декабря.
Этот день проводили в спокойных домашних хлопотах, уделяя внимание матерям и дочерям, избегая ссор и готовя дом к наступлению настоящих зимних холодов.