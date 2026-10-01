Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы

Промозглый день поздней осени крестьяне посвящали женским ремеслам, строго соблюдая старинные правила, чтобы не навлечь на дом череду семейных неурядиц.



Во вторник, 27 октября 2026 года, православная церковь вспоминает преподобную Параскеву Сербскую, жившую в одиннадцатом веке. В народном календаре эта дата получила сразу несколько названий: Параскева Грязниха, Льняниха, Трепальница и Порошиха. На Руси святую Параскеву почитали как главную заступницу женщин, хранительницу семейного мира и помощницу в домашних трудах.

Конец октября традиционно сопровождался затяжным ненастьем. Дожди вперемешку с мокрым снегом размывали грунтовые дороги, превращая колеи в вязкую жижу. В народе говорили: "На Грязниху ни колесу, ни полозу ходу нет". Поездки на телегах становились почти невозможными, а для саней снега еще не хватало. Люди старались без крайней нужды не выезжать за пределы своего села и переходили на размеренный домашний ритм жизни.

Льняные смотрины и девичье мастерство

С раннего утра женщины принимались за подготовку льна к прядению. К 27 октября стебли растений уже прошли сушку, поэтому их начинали мять и трепать на специальных ручных станках, отделяя жесткую кострику от мягких волокон. В деревнях ходила поговорка: "Мни лен доле, волокна будет боле".

Для молодых девушек на выданье этот день становился своеобразным экзаменом на домовитость. Устраивались "льняные смотрины": лучший вытрепанный лен вывешивали на заборах у дома или несли показывать соседкам и будущим свекровям. Считалось, что аккуратное, чистое и шелковистое волокно свидетельствует о терпеливом характере невесты, гарантируя ей удачное замужество до наступления зимы.

Запреты на Параскеву: почему избегали смеха и стирки

В день Параскевы Грязнихи крестьяне придерживались строгих бытовых ограничений, нарушение которых, по поверьям, сулило неприятности:

Категорически запрещалось прясть пряжу на веретене или прялке, хотя мять и трепать лен разрешалось. Верили, что летающая в воздухе льняная пыль может засорить глаза святой Параскеве, за что нарушительница рисковала потерять зрение.

Женщины не стирали белье, не полоскали одежду в водоемах и не мыли полы в доме. Считалось, что вместе с грязной водой из избы можно вымыть достаток, здоровье и семейное согласие.

Под запретом были шумное веселье и громкий хохот. Старики предупреждали: кто на Параскеву без удержу смеется, тот на старости лет будет горько плакать в одиночестве.

Беременным женщинам не рекомендовалось стричь и расчесывать волосы, чтобы роды прошли благополучно, а ребенок родился крепким.

Опасались начинать дальние поездки: путешественник рисковал надолго застрять в грязи и простудиться на холодном ветру.

Природные приметы: четыре недели до зимы

Осенняя слякоть 27 октября служила крестьянам точным барометром. Существовала проверенная примета: если грязь на дорогах настолько глубокая, что отпечаток лошадиного копыта сразу заливает водой, то настоящая морозная зима со снегом установится ровно через четыре недели — в конце ноября.

По состоянию природы судили и о будущем урожае:

Сухая и ясная погода на Параскеву предвещала засушливое, ветреное и неурожайное лето.

Если день выдался дождливым и пасмурным — будущий год обещал богатый урожай хлеба и трав.

Вороны, громко каркающие на верхушках деревьев, предсказывали скорое усиление ветра и резкое падение температуры.

Если на Параскеву небо ночью затянуто плотными тучами и не видно звезд — устойчивого снежного покрова не стоит ждать до декабря.

Этот день проводили в спокойных домашних хлопотах, уделяя внимание матерям и дочерям, избегая ссор и готовя дом к наступлению настоящих зимних холодов.