Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов

В столице в 2027–2029 годах планируют реконструировать исторические районные стадионы и открыть свыше 50 всесезонных площадок рядом с жилыми домами.



Всего на реализацию городской программы "Спорт Москвы" в ближайшие три года направят 432,5 миллиарда рублей, из них 189,2 миллиарда рублей пойдет на строительство, модернизацию и переоснащение объектов. Об этом в своем канале сообщил Сергей Собянин.

"Это позволит расширить возможности для занятий спортом в шаговой доступности от дома и независимо от сезона. Зимой будут функционировать тысячи катков и лыжных трасс, летом станет больше открытых бассейнов, пляжей и веломаршрутов. Продолжим проведение популярных спортивных мероприятий и фестивалей, доступных всем жителям столицы", — отметил Мэр Москвы.

Из 49 запланированных объектов 41 возведут за счет инвесторов, семь построит город и еще один профинансируют из федерального бюджета. Особое внимание уделят детскому спорту: в районах расширят сеть секций и проведут новые турниры.

После завершения масштабной программы обновления крупных футбольных арен города (включая "Лужники", "Спартак", "Динамо" и "Торпедо") столица сосредоточилась на возрождении малых заводских и профсоюзных стадионов. Город уже привел в порядок шесть таких площадок, впереди — еще пять.

"Запланировали на 2027–2028 годы масштабную реконструкцию стадиона "Крылья Советов" в районе Соколиная Гора. Создадим там современное мультиспортивное пространство и площадку для активного отдыха. Обновленный стадион станет новым центром притяжения местных жителей", — сообщил Сергей Собянин.

На обновленном стадионе "Крылья Советов" появится футбольное поле с трибунами и подогревом, беговые дорожки, зона воркаута и сдачи норм ГТО, скейт-парк, падел-корты и универсальная площадка, где зимой можно будет играть в хоккей и кататься на коньках. Историческую часть арены бережно восстановят, включая уютное пространство для отдыха с фонтаном.

Продолжится развитие ключевых спортивных кластеров столицы. В "Лужниках" расширят молодежное пространство "Под мостом", обустроят новые детские и инклюзивные воркаут-зоны, а также обновят беговую и велоинфраструктуру на Лужнецкой набережной со смотровыми площадками-балкончиками. На Гребном канале в Крылатском капитально отремонтируют залы для игровых видов спорта, гимнастики, единоборств и сухой гребли, сделав комплекс полностью безбарьерным.

Качественная спортивная инфраструктура продолжит развиваться непосредственно в жилых кварталах. В дополнение к открытым в прошлые сезоны площадкам в ближайшие три года появится более 50 круглогодичных спортзон: зимой они служат катками с теплыми раздевалками, а летом трансформируются в поля для баскетбола и волейбола. Также к концу 2027 года в Москве проложат 11 новых флагманских лыжных трасс и обустроят дополнительные комфортные зоны отдыха у воды.

Развитие массового и профессионального спорта — один из приоритетов столицы. За последние годы город вернул москвичам десятки знаковых спортивных адресов: возрожден конноспортивный комплекс "Битца", открыт уникальный горнолыжный кластер на Воробьевых горах, обновлен спорткомплекс "Авангард" и модернизированы ключевые олимпийские арены. Параллельно по программе "Мой район" во всех округах Москвы формируется сеть общедоступных уличных тренажеров, беговых дорожек и межсезонных площадок.