Не на шутку испуганная Долина пошла на отчаянный шаг после наказания за мигалки

Череда громких скандалов и панический страх перед невидимыми врагами заставили королеву отечественного джаза спрятаться от собственной публики.

Черная полоса в жизни 71-летней народной артистки России Ларисы Долиной затягивается все сильнее, а психологическое напряжение певицы, похоже, достигло критической точки. Не успели утихнуть страсти вокруг судебного фиаско с квартирой в Хамовниках, как звезда эстрады угодила в новый скандал, проехав по столичным дорогам с мигалками.

После всего этого Долина пошла на отчаянный шаг и отменила концерты на ближайшие месяцы. Сразу четыре сольных выступления, запланированных до конца года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске, были спешно аннулированы, а продажа билетов на них закрыта. Для артистки такого калибра подобный демарш в разгар осенне-зимнего сезона — случай беспрецедентный.

Официальные представители певицы попытались неловко замять ситуацию. Директор артистки Сергей Пудовкин поспешил заявить, что выступления вовсе не сорваны, а перенесены на 2027 год из-за плановой подготовки новой программы. Сама звезда вторит директору дежурными фразами о передышке:

"Сейчас пока пауза такая небольшая, мне надо подумать. Но у меня зато есть театр. Так что все хорошо".

Напомним, поводом для дорожного позора стала спешка артистки на юбилейный концерт Николая Баскова. Опасаясь застрять в пробках, певица решила прокатиться с ветерком и банально пристроилась за чужой машиной со спецсигналами. Лихачество на глазах у изумленных водителей не прошло даром: столичные инспекторы быстро охладили пыл звезды и выписали протокол.



"Я просто пристроилась за мигалкой, которая шла. У нас напряженный был трафик на улице, а мне надо было не опоздать на концерт. И какую-то часть пути я проехала, а потом получила сразу штраф за это и оплатила его", — призналась Долина.

Певица поспешила заявить, что звание народной артистки не дает ей права на поблажки и закон един для всех. Однако публика встретила эти слова едким сарказмом, припомнив артистке ее недавнюю войну за элитную недвижимость. Тогда, оставшись без жилья после сделки с покупателем Ильей Лурье, певица рассчитывала на снисхождение Фемиды, но Мосгорсуд постановил выселить звезду. За этим последовал шквал народного гнева: люди сочли, что Долина пыталась с помощью связей удержать и полученные миллионы, и проданные квадратные метры.

Именно этот колоссальный груз общественного осуждения окончательно сломал душевное равновесие артистки. На презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова измученная звезда сорвалась и заговорила о черной магии.

"Я уже устала от этого негатива. Я уже не могу ни говорить о нем, ни смотреть. Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал. Просто вот такое ощущение", — пожаловалась не на шутку испуганная исполнительница.