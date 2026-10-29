С 19 декабря 2026 года по 8 января 2027 года на "Мосфильме" покажут семейный мюзикл "Вместе в Новый год!".



С 19 декабря по 8 января, в период зимних школьных каникул, на главной киностудии страны будет проходить масштабное новогоднее представление для всей семьи. В этом сезоне проект «Киноелка на Мосфильме» отмечает 15-летие и предлагает зрителю событие под названием «Вместе в Новый год!», приуроченное к Году единства народов России.

Шоу пройдет в формате интерактивного семейного мюзикла, где в центре сюжета — главный зимний волшебник Дед Мороз, Снегурочка и их команда. История разворачивается вокруг захватывающего путешествия Снегурочки в будущее. Пока команда помощников Деда Мороза во главе с Роботом Максиком укрощает снежные вихри и возвращает на небо заблудившиеся звезды, героиня окажется в завтрашнем дне и узнает нечто совершенно невероятное. Как в настоящих сказках, в самый ответственный момент что-то пойдет не по плану — здесь-то и начнется все самое интересное.

Традиционно в проекте «Киноелка на Мосфильме» примут участие звезды отечественного кино и телевидения — актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому «Воронины», и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрителям предстоит на огромных экранах, вписанных в декорацию спектакля.

Само шоу будет насыщено спецэффектами: лазерная графика, дымовые эффекты, пневмофейерверк, огромные экраны и особое внимание к звуку — в зале применяется единственная в России система индивидуального позиционирования звука, а это значит, звук подстраивается под каждое место в зале и звуковая картинка будет одинаково четкой абсолютно для всех зрителей.

Праздник развернется сразу в двух мосфильмовских павильонах. В одном, где проходили съемки фильмов «Весна» и «Война и мир», традиционно проходят церемонии награждения кинопремии «Золотой орел» и снимается телешоу «Голубой огонек», разместится комфортный зрительный зал и основное пространство мюзикла. В соседнем павильоне заработает Рождественская кинодеревня — с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, мастер-классами и насыщенной анимационной программой.

Помимо самого представления, наполненного кино-цитатами и интересными фактами из истории кино, зрители увидят выставку кинонаград «Мосфильма», включая статуэтки «Оскар», экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных фильмов, а также примут участие в киновикторине, посвященной истории Киноконцерна.

«Киноелка на Мосфильме» уже десять лет подряд является лидером рейтинга РИА «Новости» среди семейных новогодних представлений Москвы. В команде проекта — профессионалы индустрии развлечений, в наградном списке которых два «Золотых орла», две «Ники», шесть международных премий IDLA за вклад в лазерную анимацию. В фильмографии членов команды проекта — легендарные картины: «Любовь и голуби», «Формула любви», «Конец прекрасной эпохи», «Повелитель луж», «Каменская».

Когда: с 19 декабря 2026 по 8 января 2027

Где: Киноконцерн «Мосфильм» (ул. Мосфильмовская, д. 1)

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