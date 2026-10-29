Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Четверг 29 октября

14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 13:35Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга 11:18Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 10:27Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове 09:39Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 00:50Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 16:51Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 14:38Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов 14:32Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение 14:26"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера 13:58Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин" 12:42Озверевшая Дана Борисова выставила родную дочь воровкой и выжила из дома 11:56По программе "Приведи друга" в больницы Подмосковья пришли более 2,2 тысячи медиков 10:55"Если я буду что-то говорить, то получу наказание!": тайна жуткой гибели Сергея Соседова вышла наружу 09:29Не на шутку испуганная Долина пошла на отчаянный шаг после наказания за мигалки 03:16Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы 00:14Назван простой обряд на Параскеву 27 октября, который подарит богатство и искупает в любви 18:00Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы 17:44AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов 16:54Скандалы на ровном месте и угрозы разрыва: как пережить полнолунный психоз и сохранить семью 15:16Свинец и кадмий в тарелке: модная экоупаковка оказалась скрытой угрозой для здоровья 13:55Вскрылась страшная тайна, почему Самойлова не посадила стрелявшего Джигана 12:08Смертоносный вирус вырвался на свободу: ВИЧ косит благополучных россиян и передается прямо в больницах 11:28Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово 10:51Нелепая оплошность на чужбине навсегда разлучила Аллу Пугачеву с "Кристиной" 09:22"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния 00:21Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца 18:18Пришел посмотреть кино. А там – про тебя 15:22Ешьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков 11:30"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 06:06Книга судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 18:52Кровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака 15:225 книг о тоске по прошлому 11:48"Хватит давиться водой!": доктор Мясников в пух и прах разнес популярные мифы о напитках 06:57Сделаете это 24 октября – увязнете в нищете и долгах 17:51"Нас самих развели!": потерявшая квартиру Долина вместе с Волочковой и Шаляпиным вляпалась в новую аферу 16:03"Срок любви имеет срок годности!": Иван Янковский ошарашил признанием о расставании 14:13"Занял собой все Лужники!": располневший Жуков взбесил Кушанашвили показной любовью к жиру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие

Фото: Пресс-служба проекта «Киноелка на Мосфильме»

С 19 декабря 2026 года по 8 января 2027 года на "Мосфильме" покажут семейный мюзикл "Вместе в Новый год!".

С 19 декабря по 8 января, в период зимних школьных каникул, на главной киностудии страны будет проходить масштабное новогоднее представление для всей семьи. В этом сезоне проект «Киноелка на Мосфильме» отмечает 15-летие и предлагает зрителю событие под названием «Вместе в Новый год!», приуроченное к Году единства народов России.

Шоу пройдет в формате интерактивного семейного мюзикла, где в центре сюжета — главный зимний волшебник Дед Мороз, Снегурочка и их команда. История разворачивается вокруг захватывающего путешествия Снегурочки в будущее. Пока команда помощников Деда Мороза во главе с Роботом Максиком укрощает снежные вихри и возвращает на небо заблудившиеся звезды, героиня окажется в завтрашнем дне и узнает нечто совершенно невероятное. Как в настоящих сказках, в самый ответственный момент что-то пойдет не по плану — здесь-то и начнется все самое интересное.

Традиционно в проекте «Киноелка на Мосфильме» примут участие звезды отечественного кино и телевидения — актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому «Воронины», и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрителям предстоит на огромных экранах, вписанных в декорацию спектакля.

Само шоу будет насыщено спецэффектами: лазерная графика, дымовые эффекты, пневмофейерверк, огромные экраны и особое внимание к звуку — в зале применяется единственная в России система индивидуального позиционирования звука, а это значит, звук подстраивается под каждое место в зале и звуковая картинка будет одинаково четкой абсолютно для всех зрителей.

Праздник развернется сразу в двух мосфильмовских павильонах. В одном, где проходили съемки фильмов «Весна» и «Война и мир», традиционно проходят церемонии награждения кинопремии «Золотой орел» и снимается телешоу «Голубой огонек», разместится комфортный зрительный зал и основное пространство мюзикла. В соседнем павильоне заработает Рождественская кинодеревня — с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, мастер-классами и насыщенной анимационной программой.

Помимо самого представления, наполненного кино-цитатами и интересными фактами из истории кино, зрители увидят выставку кинонаград «Мосфильма», включая статуэтки «Оскар», экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных фильмов, а также примут участие в киновикторине, посвященной истории Киноконцерна.

«Киноелка на Мосфильме» уже десять лет подряд является лидером рейтинга РИА «Новости» среди семейных новогодних представлений Москвы. В команде проекта — профессионалы индустрии развлечений, в наградном списке которых два «Золотых орла», две «Ники», шесть международных премий IDLA за вклад в лазерную анимацию. В фильмографии членов команды проекта — легендарные картины: «Любовь и голуби», «Формула любви», «Конец прекрасной эпохи», «Повелитель луж», «Каменская».

Когда: с 19 декабря 2026 по 8 января 2027
Где: Киноконцерн «Мосфильм» (ул. Мосфильмовская, д. 1)

Категория 0+

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2026, 14:51
Фото: Пресс-служба проекта «Киноелка на Мосфильме»
Пресс-релиз организаторов✓ Надежный источник

AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов

AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов
Компания AVA Technologies сообщила о расширении производства круглых воздуховодов из оцинкованной стали и фасонных элементов для вентиляционных систем. В ассортимент входят прямошовные и спирально-навивные изделия для промышленных, коммерческих и жилых объектов. Иллюстрация создана с помощью ИИ и не является фотографией продукции или производства AVA Technologies.

Просрочка случается и у тех, у кого есть деньги: дело в дате платежа

Просрочка случается и у тех, у кого есть деньги: дело в дате платежа
В графике погашения дата платежа выглядит служебной строкой – вроде номера страницы. На деле это существенное условие договора потребительского кредита: количество, размер и периодичность платежей закон относит к индивидуальным условиям, которые стороны согласовывают при подписании. Банк не назначает дату по собственному усмотрению и не переносит её в одностороннем порядке.

"Моя Марка®" объявила лауреатов 2026 года

"Моя Марка®" объявила лауреатов 2026 года
17 октября они встретятся на главной сцене страны Федеральная премия ПроУспех "МОЯ МАРКА®" объявила лауреатов 2026 года.

Кто из девелоперов получил "Оскар" по итогам премии "Рекорды Рынка Недвижимости" в 2026 году

Кто из девелоперов получил "Оскар" по итогам премии "Рекорды Рынка Недвижимости" в 2026 году
28 мая ежегодная международная премия "Рекорды Рынка Недвижимости 2026" определила лучшие объекты и компании, получившие заветный Оскар и статус "№1 на рынке недвижимости". 17 сезон главной премии в сфере девелопмента вновь доказал: рынок живет рекордами.

В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири

В Москве покажут хореографический спектакль "Ромео и Джульетта" от танцевальных коллективов из Сибири
Впервые в столице. Многократные чемпионы России и Мира, танцевальные коллективы из Сибири — Команда «Формейшн Вера» и Театр Дмитрия Ефимова «Европа» — представляют хореографический спектакль «Ромео и Джульетта».

Выбор читателей

27/10ВтрАдвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 28/10СрдДоктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 28/10СрдПочему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 28/10СрдДеньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 28/10СрдДиректор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 29/10ЧтвШансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус