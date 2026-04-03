"У нас получился отличный хулиганский дуэт": Екатерина Стулова призналась, что творила с Охлобыстиным на съемках

На премьере сказки про Кузю актриса Екатерина Стулова разоткровенничалась о своих отношениях с партнерами по кадру и реакции мужа на откровенные сцены.

Этой весной в кинотеатрах показывают вторую часть истории про Домовенок Кузю. Режиссер Виктор Лакисов снова собрал знакомых героев на большом экране. Одной из самых заметных фигур стала Баба-яга в исполнении Екатерины Стуловой. Актриса примерила на себя этот сказочный образ еще в 2024 году, а теперь с радостью вернулась к нему снова. На закрытый показ Екатерина пришла не одна. Ее сопровождали муж, популярный актер Максим Лагашкин, и их 15-летний сын Лука.

Актриса не скрывает, что роль в этом проекте стала для нее настоящим подарком. Она с детства обожала мультфильм про Кузю и до сих пор помнит многие цитаты оттуда. Чтобы сыграть характерную героиню, Стулова вспоминала, как она сама развлекала своих детей, когда те были маленькими. Многие ужимки и шутки Бабы-яги она подсмотрела именно у сыновей, Саввы и Луки. На площадке ей разрешали много хулиганить и постоянно придумывать что-то свое, сообщает Клео.ру.

Особенно ярким вышел ее дуэт с Иваном Охлобыстиным, который сыграл Кощея Бессмертного.

"Невероятно люблю этого человека. Он сам по себе веселый, красивый, добрый и удивительный. И я была так счастлива, когда узнала, что в сказке мы будем играть двух главных злодеев, что он будет исполнять роль Кощея. Давно не виделись, и я так соскучилась! У нас, да, получился отличный хулиганский дуэт!" – призналась Екатерина.



Она отметила, что Кощей в исполнении Ивана — это не просто злодей, а удивительный персонаж. На премьере продолжения приключений Кузи актриса Екатерина Стулова откровенно рассказала о работе со знаменитым коллегой и секретах своего долгого брака.

Многих журналистов интересовало, как муж относится к ее работе, особенно если в сериалах случаются откровенные сцены. Актриса сразу расставила точки над "i". По ее словам, в ее карьере нет ничего вызывающего, все снимается понарошку. Максим Лагашкин сам работает в этой индустрии и знает всех партнеров жены по кадру, поэтому в их семье царит доверие. Их брак длится еще со студенческих времен. Пара познакомилась при поступлении в ГИТИС и с тех пор они не расстаются. Все важные решения, даже выбор места для отдыха, они принимают вместе.