Сделайте этот простой подарок 3 апреля, чтобы беды обходили ваш дом стороной

Сегодня, 3 апреля, – особенный день, когда маленькое подношение воде может принести в вашу жизнь огромную удачу и защитить семью от любых невзгод.



В народном календаре эту дату называют Никитой Водополом. Название говорит само за себя: лед на реках окончательно трещит, вода прибывает и затапливает луга. В старину верили, что именно в этот день просыпается от зимней спячки Водяной — хозяин всех озер и рек. Встает он после долгого сна голодным и сердитым, поэтому его старались как можно скорее задобрить. Рыбаки и обычные жители несли к воде скромные угощения: кашу, хлеб или немного меда.

Это был не просто красивый обычай, а настоящий оберег для всей округи. Считалось, что сытый Водяной не будет рвать сети, топить лодки и пугать людей. Наоборот, он принесет богатый улов и будет беречь берега. Поэтому люди шептали заветные слова и оставляли свои дары у самой кромки воды. Даже если вы живете в городе, можно просто покормить птиц у пруда или поблагодарить воду за жизнь и чистоту.

Второе имя этого дня — Кирилл Кататыш. Это был официальный финал зимних забав. Снег становился серым и рыхлым, поэтому санки прятали до следующего года. "На Кирилла санки — к сараю", — говорили в народе. Это был радостный момент окончательного прощания с холодами. Люди доставали легкую одежду, чистили ее и радовались первому настоящему теплу, которое пропитывало землю.

Считалось, что 3 апреля вода обладает особой силой не только в реках, но и дома. Если трижды умыться прохладной водой, представляя, как уходит вся зимняя тяжесть, то весна пройдет легко и радостно. В этот день старались не ссориться и не повышать голос рядом с колодцами или кранами, чтобы не спугнуть благополучие. Наоборот, добрые пожелания, сказанные над водой, имели обыкновение сбываться очень быстро.

Следили и за природными знаками. Если 3 апреля солнце садится в красные облака, то завтра будет очень тепло. А если слышен первый гром — значит, год выдастся урожайным и сытым. Птицы, возвращающиеся из теплых краев, тоже несли добрые вести. Увидеть скворца сегодня считалось знаком скорых приятных новостей от близких или неожиданной прибыли.

Сегодня нам не обязательно проводить сложные ритуалы, но можно просто настроиться на волну обновления. Улыбнитесь своему отражению, проведите время на свежем воздухе или порадуйте семью вкусным ужином. Весна — это время, когда каждое доброе слово возвращается к вам вдвойне. Пусть этот день принесет в ваш дом спокойствие и уверенность.