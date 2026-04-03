Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском

Знаменитая артистка оказалась в эпицентре жуткой катастрофы, когда семь вагонов поезда на полной скорости сошли с рельсов.



Утро пятницы превратилось в настоящий кошмар для сотен людей. Поезд, который следовал из Челябинска в Москву, внезапно превратился в груду металла. Около семи утра, когда большинство пассажиров еще досматривали сны, семь вагонов сошли с путей в Ульяновской области. Составы завалились на бок, подняв тучи пыли и земли. Среди тех, кто находился в этот момент внутри, была вокалистка легендарной группы "Демо" Любовь Толкунова. Коллектив в полном составе ехал на гастроли, не подозревая, чем обернется эта поездка.

Знаменитая артистка оказалась в эпицентре жуткой катастрофы и чудом выжила, когда семь вагонов поезда на полной скорости сошли с рельсов. Этот инцидент мог закончиться трагедией для всей команды. Удар был такой силы, что люди разлетались по купе, как куклы. Личные вещи, сумки и тяжелая посуда падали на пол, создавая страшный шум и хаос. Трудно представить, что чувствовали музыканты в тот момент, когда пол под ногами буквально встал дыбом.

По официальным данным, в поезде находилось 415 человек. Семь пассажиров получили серьезные травмы, среди них двое детей. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Но до приезда спасателей люди помогали друг другу сами. Пассажиры из уцелевших вагонов проявляли настоящий героизм: они забирались на перевернутые крыши, выбивали окна и вытаскивали тех, кто оказался заблокирован в разбитых купе.

Сама исполнительница вышла на связь с близкими почти сразу. Она поспешила всех успокоить: с ней все в порядке. Несмотря на жуткие кадры с места аварии, на артистке нет ни царапины. Остальные участники группы тоже не пострадали.

Но больше всего удивляет выдержка музыкантов. Несмотря на пережитый шок и дрожащие руки, группа не планирует отменять свои выступления. Уже завтра у них запланирован большой концерт в Челябинске. Поклонники в соцсетях засыпают их словами поддержки и искренне удивляются такой силе духа.

Сейчас коллектив пытается решить вопрос с транспортом. Дороги в районе крушения оцеплены, а движение других поездов задерживается. Артисты ищут любые способы вовремя добраться до места назначения. Для них важно не подвести зрителей, которые уже купили билеты и ждут встречи.