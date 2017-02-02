Сафонов жестоко обошелся с Савельевой

Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими.

Сложно не схватиться за сердце, глядя на мертвецки бледных и буйных солисток "Фабрики". Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений. Оказалось, что такими их видит актер Кирилл Сафонов, который стал режиссером клипа. Он жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки.

На презентации видео "Полюбила" в "Синематографе" творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес". Гости мероприятия и акулы пера охотно поддались всеобщему безумию и перестали чему-либо удивляться.

"Здравствуйте, меня зовут Алиса, и я полюбила", – с этих слов начался показ клипа, после демонстрации которого перед участниками презентации появились солистки "Фабрики" в пугающих образах. Певицы исполнили композицию "Полюбила", которая вполне может стать хитом и возглавить чарты. Вместе с ними на сцене бесновались персонажи из видео: кролик, космонавт, клоун с девочкой. Самой юной актрисой стала дочь Аскольда Запашного Ева.

Позже артистки объяснили заинтересованным задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви. Спасибо Кириллу Сафонову за то, что так ярко воплотил нашу идею, что показал нас такими – глубокими, другими. Для нас это не просто клип, а мини-фильм. Мы очень гордимся этой работой", – призналась Саша Попова.

Ира Тонева не скрывает, что им с коллегами пришлось понервничать. "Перед премьерой было сильное волнение, потому что это была очень непростая и необычная презентация. Я бы сказала, это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – отметила певица.

Супруга Кирилла Сафонова ожидала, что клип не всем понравится. "Мы были готовы к реакции вроде "да они с ума сошли", "что это вообще такое", ведь группу "Фабрика" люди привыкли видеть в совершенно другом образе, – сказала Саша Савельева. – Этот клип для нас очень важен, ведь здесь мы раскрываем другие стороны нашей души и затрагиваем ее глубокие слои. Наши друзья, коллеги, которые пришли на премьеру, высоко оценили эту работу. И это очень приятно! Теперь мы бы хотели, чтобы наши поклонники почувствовали и полюбили нас такими. Приятного просмотра!"

Первыми зрителями клипа "Полюбила" стали: Валерия Гай Германика, Игорь Матвиенко, Эдгард Запашный, Ирина Чайковская, Анастасия Задорина, Елена Захарова, Наталья Лесниковская, Дмитрий Хрусталев, Влад Топалов, Андрей Григорьев-Аполлонов, Елена Борщева, Мария Лобанова, Снежина Кулова, Татьяна Ткачук ("Моя Мишель"), Артур Гаспарян, Александр Полесицкий, группа "Корни", Юлия Михальчик, Валерия Кожевникова, Денис Клявер, Арчи и другие.