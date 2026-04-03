Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

Анфиса Чехова внезапно собрала вещи и уехала из страны вместе с сыном и бывшей женой своего мужа.



Телеведущая решила сменить обстановку и улетела в Париж. Поклонники гадают, как долго она там пробудет и не связано ли это с переменами в жизни. Компания для поездки подобралась большая и дружная. С Анфисой отправились ее муж Александр Златопольский, тринадцатилетний сын Соломон и — неожиданно для многих — бывшая супруга Александра, Наталья Донская, со своими детьми.

Такой состав участников поездки вызвал много вопросов у подписчиков. Но причина оказалась простой: семья поехала во Францию, чтобы отметить двенадцатилетие Софии. Это дочка Александра от первого брака. Анфиса открыто называет этих людей своей новой семьей. Она не видит ничего плохого в том, чтобы близко общаться с бывшей женой своего избранника.

Вечер в столице Франции прошел в тихом и уютном ресторане. Чехова делится в соцсетях кадрами праздника и говорит, что атмосфера была очень душевной. Для нее важно, чтобы дети общались между собой, а у взрослых не оставалось старых обид.

Наталья Донская была гостьей даже на свадьбе Анфисы и Александра. Телеведущая рассказывала, что они пригласили Наташу в ЗАГС без лишних раздумий. У женщин сложились доверительные отношения, в которых нет места ревности или дележке прошлого. Анфиса уверена: это честно и по-человечески правильно.

Париж — знаковое место для этой пары. Именно здесь в августе продюсер сделал Чеховой предложение. Он все спланировал заранее, буквально увез ее из дома, не раскрывая никаких деталей путешествия. Анфиса тогда показала кольцо и призналась, что долго искала такого мужчину. По ее словам, Александр позволяет ей быть собой и любит за все качества сразу.

Сын Анфисы, Соломон, тоже отправился в это путешествие. Мальчик родился в браке с актером Гурамом Баблишвили. После развода в 2017 году Анфиса смогла сохранить с бывшим мужем мир. Сейчас Соломон отлично ладит с новыми родственниками и сестрами.

Пока в сети обсуждают детали поездки, Анфиса наслаждается прогулками по набережным и показывает подписчикам уютные кафе. Пока неясно, когда именно семья вернется домой, но Чехова выглядит абсолютно счастливой. Она подчеркивает, что наконец нашла ту самую гармонию, которую искала долгие годы. Для нее сейчас главное — это покой и близкие люди рядом, даже если такие отношения кому-то кажутся непривычными.