Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

27 ноября свой день рождения отмечает легендарная ведущая Екатерина Андреева. Лицо Первого канала отдыхает в Танзании, откуда с завидной регулярностью и обилием публикует фотографии и видео. 57-летняя Андреева побывала на сафари, где вблизи посмотрела на слонов, львов и других диких животных.