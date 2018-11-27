Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

27 ноября свой день рождения отмечает легендарная ведущая Екатерина Андреева. Лицо Первого канала отдыхает в Танзании, откуда с завидной регулярностью и обилием публикует фотографии и видео. 57-летняя Андреева побывала на сафари, где вблизи посмотрела на слонов, львов и других диких животных.
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