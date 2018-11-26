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Ноя. 26, 2018
просмотры: 123

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

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Сегодня, 26 ноября, свой юбилей отмечает скандально известный исполнитель народных песен Прохор Шаляпин. Артисту исполнилось 35 лет. К этой дате певец многого добился, и не только в творчестве. На всем жизненном пути Прохора сопровождали разные женщины, в том числе и из отечественного шоу-бизнеса. Однако свое сердце он несколько лет назад отдал пенсионерке Ларисе Копенкиной, с которой в конце 2013 года узаконил отношения. Правда, брак их вскоре распался, и теперь ходят упорные слухи, что Шаляпин встречается с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, которую недавно приговорили к 200 часам обязательных работ, выплате 200 тысяч рублей компенсации экс-супругу за то, что якобы нарушила тайну частной жизни легендарного артиста.

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