Шикарная жизнь самой красивой студентки России

В Казани состоялся финал конкурса "Краса студенчества России", победу в котором одержала Алина Зарейник из Пензенской области. Фотографии красотки лучше всяких слов доказывают, что звание самой красивой студентки девушка получила заслуженно. Кроме того, снимки дают представление, какую роскошную жизнь ведет победительница.