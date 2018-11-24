Киркоров прилюдно приласкал Агурбаш

Состоялся финал конкурса Мисс BaByliss 2018. На церемонию награждения пришли многие знаменитости. Светские хроникеры обратили внимание на то, как Филипп Киркоров приласкал Анжелику Агурбаш. Не отставали от них и другие звезды шоу-бизнеса.
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