3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя

24-летняя жительница Швейцарии изменила грудь, нос, скулы, губы и подбородок. Она решилась на такой шаг из-за того, что ее называли уродливой в школе, передает Life.ru.
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