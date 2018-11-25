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Ноя. 25, 2018
просмотры: 123

3 миллиона на силикон: затравленная из-за внешности девушка полностью переделала себя

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24-летняя жительница Швейцарии изменила грудь, нос, скулы, губы и подбородок. Она решилась на такой шаг из-за того, что ее называли уродливой в школе, передает Life.ru.

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