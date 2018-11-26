Пенсионерка из Бразилии стала звездой стриптиза

Несмотря на то, что танцы на шесте являются тяжелым физическим испытанием и, вместе с этим, красивым с эстетической точки зрения зрелищем, не предполагающим раздевания перед публикой, их продолжают упорно отождествлять со стриптизом. Звездой этих занятий, как бы к ним ни относились и ни называли, стала 74-летняя жительница Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии Беатрис Коуто.

Пенсионерка призналась, что устраивать танцы на шесте мечтала всю жизнь, однако в дни ее молодости эти занятия однозначно воспринимались как "порочные". Чтобы не идти против мнения общества женщине пришлось выжидать. И вот, спустя всего полвека, она наконец может не только заниматься любимым делом, но и делиться своими успехами со всем миром.