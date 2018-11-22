Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского

Прошел год со дня смерти прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского. В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" состоялась церемония открытия бюста в честь памяти артиста. На торжественном мероприятии отметились и родители Дмитрия Хворостовского. Интересно, что его отец предстал на публике щеголем – в стильном пиджаке и галстуке с изображением прославленного баритона.