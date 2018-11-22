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Ноя. 22, 2018
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Престарелый отец предстал щеголем на чествовании Хворостовского

567

Прошел год со дня смерти прославленного оперного баритона Дмитрия Хворостовского. В Московском музыкальном театре "Геликон-опера" состоялась церемония открытия бюста в честь памяти артиста. На торжественном мероприятии отметились и родители Дмитрия Хворостовского. Интересно, что его отец предстал на публике щеголем – в стильном пиджаке и галстуке с изображением прославленного баритона.

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