Жертвы измен: Лорак посоперничала с обманутой Топурией

В Москве состоялось вручение премии Super Women по версии журнала GQ. На красной дорожке мероприятия отметилось множество отечественных знаменитостей. Особое внимание привлекли певицы Ани Лорак и Кети Топурия. И дело не только в нарядах, чьи фасоны оказались очень похожи. В кулуарах шепчутся, что певиц объединяет и общая беда в личной жизни – обеих обманули их любимые мужчины. И муж Лорак, и возлюбленный Топурии изменили артисткам.
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