Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке

Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Олег Тактаров, Игорь Жижикин, Ирина Алферова – множество знаменитостей прошлось по красной дорожке премьеры фильма "Последнее испытание", которая состоялась в одном из столичных кинотеатров. Актриса Елена Захарова блеснула в ярком красно-золотом платье и стала настоящей дивой на фоне более скромно одетых коллег.
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