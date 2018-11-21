Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке

Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Олег Тактаров, Игорь Жижикин, Ирина Алферова – множество знаменитостей прошлось по красной дорожке премьеры фильма "Последнее испытание", которая состоялась в одном из столичных кинотеатров. Актриса Елена Захарова блеснула в ярком красно-золотом платье и стала настоящей дивой на фоне более скромно одетых коллег.