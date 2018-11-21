Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере

В Москве состоялась премьера ленты Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Поддержать фильм пришло множество знаменитостей, среди которых оказалась и Ксения Собчак. Телеведущая выгодно выделялась, облаченная в голубой брючный костюм с жилеткой, которую она надела прямо на голое тело. Наряд получился провокационным, потому что обнажил грудь Ксении.
Актриса появилась в ярком наряде
Певца похоронили на Троекуровском кладбище
Актрисы отметились на престижном мероприятии
Поведение поющей ведущей вызвало вопросы
Артист посетил премьеру детского мультика
16-летняя фигуристка произвела фурор
26-летняя Хлоя Кхан не перестает радовать поклонников
Жена Александра Овечкина отметила 25-летие
Весь мир обомлел, когда Уильям подарил Кейт обручальное кольцо леди Дианы
Актриса – редкий гость на мероприятиях
Украина выступила с громким заявлением в ООН
Артиста нарядили и напудрили
Говорят, в семейной жизни телеведущей не все гладко