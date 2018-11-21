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Ноя. 21, 2018
просмотры: 123

Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере

567

В Москве состоялась премьера ленты Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Поддержать фильм пришло множество знаменитостей, среди которых оказалась и Ксения Собчак. Телеведущая выгодно выделялась, облаченная в голубой брючный костюм с жилеткой, которую она надела прямо на голое тело. Наряд получился провокационным, потому что обнажил грудь Ксении.

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