Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере

В Москве состоялась премьера ленты Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Поддержать фильм пришло множество знаменитостей, среди которых оказалась и Ксения Собчак. Телеведущая выгодно выделялась, облаченная в голубой брючный костюм с жилеткой, которую она надела прямо на голое тело. Наряд получился провокационным, потому что обнажил грудь Ксении.