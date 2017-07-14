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Июль 14, 2017
просмотры: 123

Романец вышла в свет в свадебном наряде

567

В клубе Dorffman состоялось громкое событие этого лета – LF City Fashion Summer-2017. Модный глянцевый журнал LF City по традиции собрал множество известных представителей шоу-бизнеса, актеров, спортсменов и бизнесменов на презентацию летнего выпуска. У входа в клуб стоял красный автомобиль Ferrari от партнеров мероприятия, на фоне которого гости с удовольствием позировали и снимали селфи. Главной частью вечера стал эксклюзивный показ новой коллекции российского дизайнерского бренда LOVA LOVA. 

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