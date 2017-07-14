Нюша появилась перед президентом в похабном виде

Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" открылся в 26-й раз. Старт форуму, по-традиции, дал президент Беларуси Александр Лукашенко. В этом году тут блистают артисты из более чем полусотни стран. Традиционно на фестиваль приезжают первовеликие звезды. В этом году Белоруссию среди прочих посетили и Крис де Бург, и Хулио Иглесиас – младший.
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