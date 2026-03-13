Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании

470

После разрыва с Григорием Лепсом его молодая избранница Аврора Киба решила не отсиживаться в тени. Девушка запустила собственное шоу "Кибаленд", где первым делом ответила на самые неудобные вопросы о жизни со звездой.

Долгое время в сети шептались, что роман певца и юной красавицы — это обычный пиар. Слухи о неком соглашении между ними не утихали несколько месяцев. В своем первом выпуске Аврора решила сразу ударить по больному. Она иронично заявила: "Контракт был", но тут же добавила, что это всего лишь злая шутка. На самом деле их история оказалась гораздо сложнее.

Почему чувства не спасли любовь

По словам Авроры, между ней и Лепсом была искренность, но этого не хватило для счастья. Как пишет издание Клео.ру, девушка призналась, что их взгляды на жизнь оказались слишком разными.

"Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие отношения. Не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи", — объяснила Киба.

Девушка дала понять, что они с Григорием просто люди из разных миров, и никакая любовь не смогла это исправить.

Разрыв в Таиланде и новый фаворит

Окончательная точка в отношениях была поставлена в начале этого года. СМИ выяснили, что пара разошлась во время совместного отдыха в Таиланде. Аврора подтвердила разрыв, но подчеркнула, что они расстались без битья посуды и громких скандалов.

Однако долго горевать в одиночестве девушка не стала. Сейчас в светской тусовке вовсю обсуждают ее новый роман. Аврору заметили в Рио-де-Жанейро в компании Рустама Гаджиева — племянника президента Азербайджана. Похоже, Аврора окончательно перевернула страницу с Лепсом и теперь строит жизнь с человеком, который гораздо ближе ей по возрасту и статусу.

13 марта 2026, 09:20
Аврора Киба. Фото: Youtube / @mashatillytalk
Клео.ру✓ Надежный источник

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

Борьба за жизнь Валерии Чекалиной перешла в решающую стадию. Жених артистки, аргентинец Луис Сквиччиарини, показал кадры из клиники, где блогер готовится к тяжелому лечению. Жених Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, опубликовал видео прямо из клиники.

"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь

Мистическое совпадение чисел в мартовском календаре превращает обычные сутки в настоящую ловушку для тех, кто привык игнорировать знаки судьбы. В народном календаре 13 марта значится как день Василия Капельника.

Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну

Многие из нас корят себя за поздние посиделки в телефоне, боясь пропустить те самые "золотые часы" сна. Но эксперты уверены, что стрелки часов на стене – это совсем не главное. Психотерапевт Наталья Бехтерева решила разобраться в этом вопросе.

Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья

Новый кадр со звездной четой вызвал настоящий шок у поклонников. На свежем фото Примадонна выглядит настолько немощной, что скрывать проблемы со здоровьем больше не получается. В сети активно обсуждают снимок, сделанный во время прогулки Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией

Секрет спасения от изнурительных приступов сезонного насморка оказался спрятан в чашке популярного ярко-зеленого напитка, который раньше ценили совсем за другие качества. Японский чай маття (матча) давно стал символом здорового образа жизни, но его возможности оказались гораздо шире, чем считалось ранее.

