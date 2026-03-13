"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании

После разрыва с Григорием Лепсом его молодая избранница Аврора Киба решила не отсиживаться в тени. Девушка запустила собственное шоу "Кибаленд", где первым делом ответила на самые неудобные вопросы о жизни со звездой.



Долгое время в сети шептались, что роман певца и юной красавицы — это обычный пиар. Слухи о неком соглашении между ними не утихали несколько месяцев. В своем первом выпуске Аврора решила сразу ударить по больному. Она иронично заявила: "Контракт был", но тут же добавила, что это всего лишь злая шутка. На самом деле их история оказалась гораздо сложнее.

Почему чувства не спасли любовь

По словам Авроры, между ней и Лепсом была искренность, но этого не хватило для счастья. Как пишет издание Клео.ру, девушка призналась, что их взгляды на жизнь оказались слишком разными.

"Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие отношения. Не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи", — объяснила Киба.

Девушка дала понять, что они с Григорием просто люди из разных миров, и никакая любовь не смогла это исправить.

Разрыв в Таиланде и новый фаворит

Окончательная точка в отношениях была поставлена в начале этого года. СМИ выяснили, что пара разошлась во время совместного отдыха в Таиланде. Аврора подтвердила разрыв, но подчеркнула, что они расстались без битья посуды и громких скандалов.

Однако долго горевать в одиночестве девушка не стала. Сейчас в светской тусовке вовсю обсуждают ее новый роман. Аврору заметили в Рио-де-Жанейро в компании Рустама Гаджиева — племянника президента Азербайджана. Похоже, Аврора окончательно перевернула страницу с Лепсом и теперь строит жизнь с человеком, который гораздо ближе ей по возрасту и статусу.