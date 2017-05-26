Бузова и Нюша оголились в парке Как постарели поп-кумиры 80-х Самые знаменитые гей-пары Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Почему Порошенко отказался пустить поезда в Россию под откос
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:26
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:31
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
09:27
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике
09:10
Звездные отпрыски простились со школой
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:20
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
08:03
Пореченков рассказал о романе с гадалкой
07:32
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 26, 2017
просмотры: 123

Королева показала грудь всклокоченному Калягину

567

Накануне, 24 мая, прославленный актер Александр Калягин отметил юбилей. Звезде фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" исполнилось 75 лет. В честь круглой даты Калягин представил спектакль "Ревизор. Версия" на сцене своего театра Et Cetera, в котором сыграл Хлестакова. Чтобы посмотреть новую постановку и поздравить юбиляра, в театр пришли Александр и Екатерина Стриженовы, Олег Меньшиков с супругой Анастасией, Валентин Юдашкин и другие. Особое внимание привлекла к себе певица Наташа Королева, пришедшая в платье с внушительным декольте.

поделиться

комментарии

Звездные отпрыски простились со школой

Знаменитости рыдали на празднике у детей

567

Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы

В столичных школах прозвенел последний звонок

567

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Продюсер в неприличном наряде пришла на юбилей бренда Ralph Lauren

567

Откровенные фото самой сексуальной женщины в мире

Девушка призналась, что на самом деле очень неловкая

567

Маликов с женой повеселились на публике

Супруги показали, кто в их семье главный

567

Папа обрадовал скорбную Меланью

Почему первая леди США не стала нарушать дресс-код во время визита в Ватикан

567

Разительные перемены во внешности Билана

Dni.Ru проследили, как за 17 лет работы на сцене преображался артист

567

Трогательный танец Нагиева и Яковлевой

50-летний актер и его коллега выглядят счастливой, гармоничной парой

567

Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке

Герцогиня посетила престижное мероприятие

567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах

Выход в свет Александры Жулиной вызвал критику
Шоу-бизнес

Что Пугачева скрывает под пышным париком

Примадонна уже давно прячет голову под чужими волосами

Политика

Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона

Шоу-бизнес

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Проскурякова изменила Николаеву

В жизни супругов произошли большие изменения
Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду

Футболист уже воспитывает шестилетнего Криштиану-младшего, рожденного суррогатной матерью
Шоу-бизнес

Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Елена Степунина выразила свою просьбу в Сети

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Звездные отпрыски простились со школой
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru