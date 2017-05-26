Королева показала грудь всклокоченному Калягину

Накануне, 24 мая, прославленный актер Александр Калягин отметил юбилей. Звезде фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" исполнилось 75 лет. В честь круглой даты Калягин представил спектакль "Ревизор. Версия" на сцене своего театра Et Cetera, в котором сыграл Хлестакова. Чтобы посмотреть новую постановку и поздравить юбиляра, в театр пришли Александр и Екатерина Стриженовы, Олег Меньшиков с супругой Анастасией, Валентин Юдашкин и другие. Особое внимание привлекла к себе певица Наташа Королева, пришедшая в платье с внушительным декольте.