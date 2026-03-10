"Я старался вести себя прилично": Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце

Знаменитый актер решился на предельно честный разговор о своем прошлом, который заставил поклонников иначе взглянуть на его скандальный развод.



Павел Прилучный долго хранил молчание о деталях своего первого брака, но в свежем интервью Лауре Джугелии он расставил все точки над "i". Артист прямо назвал свои отношения с Агатой Муцениеце "созависимыми и нездоровыми". Идиллия в семье закончилась почти сразу после рождения первенца Тимофея.

По словам Павла, главной причиной разлада стали их абсолютно разные взгляды на жизнь. Актер воспитывался в классических советских традициях, где отец — неоспоримый глава семьи и главный добытчик. У Агаты же оказались иные приоритеты.

Конфликт обострился, когда через три месяца после родов актриса решила вернуться к работе. Павел был категорически против, считая, что жена должна посвящать себя дому и ребенку. Однако для Агаты на первом месте стояла карьера.

"Она меня не ревновала, ревновал я ее. Совершенно нездоровые были отношения... У нее классическое европейское воспитание, понятия о равноправии полов", — вспоминает Прилучный.

Постоянный интерес других мужчин к супруге только подливал масла в огонь.

Самым острым моментом беседы стал вопрос о том, изменял ли Павел своей первой жене. Ответ актера получился неоднозначным и вызвал бурные обсуждения в сети.

"Ну я на тот момент не чувствовал, что меня любят и ценят, но я старался себя вести прилично", — признался артист.

Многие сравнили это высказывание с логикой рэпера Джигана, который в свое время тоже пытался оправдать свои похождения.

Сейчас Павел уверяет, что в браке с Зепюр Брутян он наконец нашел покой и больше не мучается от ревности. Интересно, что присматриваться к будущей супруге он начал еще на съемках сериала "В клетке". Актера подкупило воспитание девушки и ее жизненные ценности. Он заранее представлял, как она будет вести себя дома и как станет общаться с окружающими.

"Понимал — мне нужна либо армянка, либо казашка", — резюмировал Прилучный, подчеркнув, что именно в таком союзе он чувствует себя настоящим главой семьи.