Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем

В Москве прошел коктейль по случаю открытия бутика знаменитого модного дома Patrizia Pepe в крупном торговом центре. Мероприятие посетили популярные актрисы Александра Бортич и Олеся Судзиловская. Первую красотку было видно за километр в ярко-красном плаще, вторая отдала предпочтение белой легкой куртке.
Помимо артисток новинки от известного бренда оценили дизайнер Евгения Линович, модель Ясмина Муратович, балерина и актриса Анастасия Меськова, телеведущие Ольга Ушакова и Анна Звижинская, DJ Василина Мороз и многие другие.
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