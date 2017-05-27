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Май 27, 2017
просмотры: 123

Судзиловская и Бортич провели вечер за коктейлем

567

В Москве прошел коктейль по случаю открытия бутика знаменитого модного дома Patrizia Pepe в крупном торговом центре. Мероприятие посетили популярные актрисы Александра Бортич и Олеся Судзиловская. Первую красотку было видно за километр в ярко-красном плаще, вторая отдала предпочтение белой легкой куртке.

Помимо артисток новинки от известного бренда оценили дизайнер Евгения Линович, модель Ясмина Муратович, балерина и актриса Анастасия Меськова, телеведущие Ольга Ушакова и Анна Звижинская, DJ Василина Мороз и многие другие.

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