Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года



Искусственный интеллект помог выявить и устранить свыше 50 тыс. нарушений чистоты в Подмосковье с начала 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тыс. камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тыс. нарушений, порядка 52 тыс. – уже в 2026-м году", – отметил Воробьев.

Камеры системы «Безопасный регион» мониторят около 8,1 тыс. подмосковных дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок в рамках проекта «Чистая территория».

Нейросеть автоматически распознает 15 видов нарушений – мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега – и ставит задачи на их устранение.

С 2024 года почти тысяча «умных» камер контролирует запаркованность контейнерных площадок в Подмосковье. Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 15 минут, владельцу могут выписать штраф. Там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество нарушений сократилось на 40%.

Также 517 камер фиксируют парковку на газонах (выявлено 627 нарушений), более 500 – следят за большегрузами во дворах. С ноября «умные» автомобили объезжают дворы и выявляют снежные навалы и наледь на крышах.

В Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных» реализуется 67 ИИ-проектов.

Экономический эффект от их использования составил около 2,5 млрд рублей.