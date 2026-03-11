Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года

Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Среда 11 марта

19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской
Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года

345


Искусственный интеллект помог выявить и устранить свыше 50 тыс. нарушений чистоты в Подмосковье с начала 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тыс. камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тыс. нарушений, порядка 52 тыс. – уже в 2026-м году", – отметил Воробьев.

Камеры системы «Безопасный регион» мониторят около 8,1 тыс. подмосковных дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок в рамках проекта «Чистая территория».

Нейросеть автоматически распознает 15 видов нарушений – мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега – и ставит задачи на их устранение.

С 2024 года почти тысяча «умных» камер контролирует запаркованность контейнерных площадок в Подмосковье. Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 15 минут, владельцу могут выписать штраф. Там, где автомобилистов уже привлекли к ответственности, количество нарушений сократилось на 40%.

Также 517 камер фиксируют парковку на газонах (выявлено 627 нарушений), более 500 – следят за большегрузами во дворах. С ноября «умные» автомобили объезжают дворы и выявляют снежные навалы и наледь на крышах.

В Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных» реализуется 67 ИИ-проектов.

Экономический эффект от их использования составил около 2,5 млрд рублей.

11 марта 2026, 17:25
Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании

Новые показатели столичной индустрии говорят о том, что важные препараты для сердца теперь будут в избытке не только в аптеках Москвы, но и по всей стране. Москва официально закрепила за собой статус ключевого фармацевтического хаба России.

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле

Невероятное преображение старых районов стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые раньше казались фантастикой. За последние десять лет юг Москвы преобразился до неузнаваемости: тридцать величественных зданий в стиле неоклассицизма получили вторую жизнь.

Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей

Многие из нас уже не представляют свою жизнь без цифровых помощников, но далеко не все знают секретный код, который заставляет искусственный интеллект выдавать идеальный результат. Сегодня нейросети перестали быть чем-то из области фантастики.

Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных

Жители столицы даже не догадываются, какие фантастические технологии теперь стоят на страже их безопасности и готовы прийти на помощь в самую трудную минуту. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX о масштабном пополнении парка столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья

Машина представляет собой амфибию, специально адаптированную для оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя. Медицинский вездеход «Звезда», произведенный нижегородской компанией, передан бойцам 1-го гвардейского танкового Чертковского полка в рамках акции «Доброе дело», сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

