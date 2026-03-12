Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией

Секрет спасения от изнурительных приступов сезонного насморка оказался спрятан в чашке популярного ярко-зеленого напитка, который раньше ценили совсем за другие качества.

Японский чай маття (матча) давно стал символом здорового образа жизни, но его возможности оказались гораздо шире, чем считалось ранее. Как сообщает издание RidLife, исследователи обнаружили у этого напитка уникальную способность подавлять аллергический ринит. Выяснилось, что регулярное употребление этого суперфуда может стать спасением для тех, кто устал от постоянного чихания.

Ярко-зеленый щит организма

Маття — это не обычный листовой чай, а растертые в мельчайший порошок листья. Его не заваривают привычным способом, а интенсивно взбивают в воде до получения густой пены. Благодаря такой технологии человек выпивает не просто настой, а саму ткань листа, получая максимум антиоксидантов и аминокислот.

Ранее науке уже было известно, что этот напиток благотворно влияет на работу сердца и мозга, а также эффективно борется с воспалениями. Однако новое исследование ученых из Университета Хиросимы добавило в этот список еще один важный пункт.

Удар по чихательному рефлексу

В ходе эксперимента, результаты которого приводит RidLife, ученые наблюдали за подопытными с аллергическим ринитом. Им давали чай маття несколько раз в неделю в течение месяца, а также за полчаса до контакта с раздражителем. Результаты удивили медиков: интенсивность приступов чихания снизилась практически до минимума.

Самым интересным оказался механизм работы напитка. Обычно аллергия запускает сложную цепочку в иммунной системе, заставляя организм вырабатывать антитела и гистамин. Однако маття действовал иначе:

Чай не менял уровень иммунных показателей.

Напиток подавлял активность нейронов в стволе головного мозга.

Блокировался именно тот отдел, который отвечает за рефлекс чихания.

Генный контроль

Исследователи измерили активность специального гена c-Fos — это своеобразный маркер того, как мозг реагирует на раздражитель. У аллергиков его работа обычно зашкаливает. Но после приема маття активность гена снизилась практически до нормы. Таким образом, чай буквально "успокаивает" мозг, заставляя его игнорировать аллерген.

На данный момент многообещающие результаты подтверждены в лабораторных условиях, и ученые готовятся к тестам на людях. Они надеются, что маття станет натуральным дополнением к стандартному лечению, помогая аллергикам пережить опасные периоды без лишних страданий. Теперь фраза "Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится" может стать реальностью для миллионов людей по всему миру.