Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья

Новый кадр со звездной четой вызвал настоящий шок у поклонников. На свежем фото Примадонна выглядит настолько немощной, что скрывать проблемы со здоровьем больше не получается.



В сети активно обсуждают снимок, сделанный во время прогулки Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Певица, как всегда, постаралась одеться модно: пестрая куртка, джинсы, стильная кепка. Но внимание публики приковала не одежда, а тяжелая трость в руках артистки.

Тяжелая опора и немощный вид

Видно, что каждый шаг дается звезде с огромным трудом. Она буквально наваливается на палку всем весом, чтобы просто удержать равновесие. Поклонники в комментариях не скрывают жалости, ведь еще недавно Примадонна старалась казаться бодрой.

Сейчас же Пугачева опирается на палку, пока иноагент Галкин* светится от счастья. Максим на фото выглядит как студент — свежий, подтянутый, с копной густых волос. Он крепко держит охапку желтых тюльпанов и буквально лучится энергией, пока его жена кажется лишь бледной тенью самой себя.

Что пишут встревоженные подписчики

Люди в соцсетях сразу заметили, как сильно возраст и болезни подкосили легенду эстрады. Комментарии под снимком полны печальных выводов.

"Алла Борисовна совсем сдала, на палочку опирается, а Максим прямо как огурчик", — пишут одни.

Другие добавляют еще резче: "Галкин* (признан в РФ иноагентом) расцвел, а Пугачева еле идет, возраст не обманешь, очень жалко на нее смотреть".

Жизнь вопреки недугам

Давно известно, что у Пугачевой серьезные проблемы с ногами и сосудами. Переезды и смена климата явно не пошли ей на пользу. На фото видно, что палка с набалдашником — это не модный аксессуар, а жизненная необходимость.

Несмотря на все попытки создать картинку идеальной жизни, физическую слабость не скрыть. Тюльпаны и улыбка мужа только подчеркивают, что разница в 27 лет стала критической. Похоже, теперь Алле Борисовне нужна поддержка не только для красивого кадра, но и для того, чтобы просто передвигаться по улице.

*признан в России иностранным агентом.