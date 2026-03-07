Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Суббота 7 марта

Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен

Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен
459

Школьников и их родителей ждет масштабная реформа системы аттестации, которая кардинально изменит правила перехода в старшие классы.

Ученикам девятых классов в ближайшем будущем придется готовиться к дополнительному испытанию, которое станет ключевым этапом в окончании средней школы. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о запуске устного экзамена по истории. Нововведение станет обязательным фильтром для выпускников: фактически без него не допустят до ОГЭ, а само тестирование планируется проводить в период с января по апрель.

Зачем нужен устный формат

Министр просвещения пояснил, что это решение продиктовано необходимостью комплексной проверки знаний. В едином государственном экзамене (ЕГЭ) для старшеклассников уже давно существует историческое сочинение, и теперь власти решили дополнить систему контроля в девятых классах.

По словам Сергея Кравцова, новый формат позволит оценить не только сухие факты, но и то, как ученик умеет излагать материал. Устный экзамен станет логичным дополнением к общей проверке знаний перед основной аттестацией. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2027-2028 учебного года.

Новые предметы и сокращение языков

Помимо экзаменационных нововведений, серьезные трансформации коснутся и повседневного расписания школьников. В программу планируют внедрить курс под названием "Обучение служением", а также сделать обязательным предмет "Духовно-нравственная культура РФ".

Однако для появления новых дисциплин придется пожертвовать временем на другие уроки. Сообщается, что ради новых предметов в школах сократят количество часов, отведенных на изучение иностранного языка. Эти изменения начнут внедряться уже со следующего учебного года, что потребует от учителей и учеников быстрой адаптации к новому учебному плану. Подобные меры направлены на усиление гуманитарной и патриотической составляющей в российском образовании.

Шоу-бизнес в Telegram

7 марта 2026, 19:29
Фото: freepik.com
Telegram / @readovkanews✓ Надежный источник

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам

"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России

"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России
Известный телеведущий и врач выступил с резким заявлением о том, почему современная система здравоохранения превратилась в бюрократический ад для обеих сторон. Многие из нас хоть раз сталкивались с термином "информированное согласие".

"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии

"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии
Многие списывают внезапную апатию и нежелание работать на обычный авитаминоз, но за весенней хандрой могут скрываться куда более серьезные изменения в психике. Весенний период приносит с собой не только долгожданное солнце, но и особую уязвимость для нашей нервной системы.

Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку

Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку
Один неосторожный взмах веника в этот день может лишить ваш дом достатка и семейного согласия на долгие месяцы вперед. В народном календаре 7 марта называют Маврикиевым днем — временем, когда, по поверьям, из теплых краев возвращаются первые перелетные птицы.

Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга

Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга
Качественный ночной отдых работает как мощный "внутренний психотерапевт", способный замедлить возрастные изменения и избавить от хронической тревоги без лекарств. С возрастом многие люди начинают хуже спать и чаще испытывать беспричинное беспокойство.

"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея

"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея
Знаменитая актриса встретила личный юбилей в окружении своих картин, раскрыв правду о скрытых страхах и истинных причинах своего нового увлечения. Народная артистка России Елена Яковлева, которую миллионы зрителей любят за десятки ярких ролей, неожиданно предстала перед публикой в новом амплуа.

