Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен

Школьников и их родителей ждет масштабная реформа системы аттестации, которая кардинально изменит правила перехода в старшие классы.



Ученикам девятых классов в ближайшем будущем придется готовиться к дополнительному испытанию, которое станет ключевым этапом в окончании средней школы. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о запуске устного экзамена по истории. Нововведение станет обязательным фильтром для выпускников: фактически без него не допустят до ОГЭ, а само тестирование планируется проводить в период с января по апрель.



Зачем нужен устный формат

Министр просвещения пояснил, что это решение продиктовано необходимостью комплексной проверки знаний. В едином государственном экзамене (ЕГЭ) для старшеклассников уже давно существует историческое сочинение, и теперь власти решили дополнить систему контроля в девятых классах.

По словам Сергея Кравцова, новый формат позволит оценить не только сухие факты, но и то, как ученик умеет излагать материал. Устный экзамен станет логичным дополнением к общей проверке знаний перед основной аттестацией. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2027-2028 учебного года.

Новые предметы и сокращение языков

Помимо экзаменационных нововведений, серьезные трансформации коснутся и повседневного расписания школьников. В программу планируют внедрить курс под названием "Обучение служением", а также сделать обязательным предмет "Духовно-нравственная культура РФ".

Однако для появления новых дисциплин придется пожертвовать временем на другие уроки. Сообщается, что ради новых предметов в школах сократят количество часов, отведенных на изучение иностранного языка. Эти изменения начнут внедряться уже со следующего учебного года, что потребует от учителей и учеников быстрой адаптации к новому учебному плану. Подобные меры направлены на усиление гуманитарной и патриотической составляющей в российском образовании.