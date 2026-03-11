Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Среда 11 марта

Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши

Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши
288

В сети появились шокирующие подробности о здоровье Валерии Чекалиной, которые заставили содрогнуться даже ее самых заядлых недоброжелателей.

Последние месяцы для семьи Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, превратились в череду тяжелых испытаний. Совсем недавно, в феврале 2026 года, блогер стала мамой в четвертый раз — она родила сына от своего возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Однако счастье материнства было омрачено известием, которое буквально разделило жизнь семьи на "до" и "после".

Рак 4 стадии с метастазами

Первым о страшном диагнозе Валерии заговорил ее партнер Луис, но подробности стали известны благодаря близкой подруге блогерши Алине Акиловой. В своих социальных сетях она поделилась пугающими деталями, которые подтвердили худшие опасения поклонников.

"У Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она только родила маленького и тут такое. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей — есть ли шанс? Шанс есть всегда!" — написала Акилова.

По словам подруги, состояние Валерии остается крайне тяжелым. Блогерша страдает от постоянных болей и вынуждена находиться на сильнейших обезболивающих. Сейчас семья экстренно ищет способы спасения: ведутся переговоры с врачами из Китая, так как близкие уверены, что продолжать лечение необходимо именно в зарубежной клинике.

Борьба за жизнь под домашним арестом

Ситуация осложняется тем, что Валерия Чекалина на данный момент находится под домашним арестом. Ее и бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе за границу более 251 миллиона рублей. Пока юристы разбираются в финансовых схемах, врачи настаивают на срочной госпитализации из-за обнаруженных метастазов в легких.

Звездные коллеги Лерчек не смогли пройти мимо этой беды. Виктория Боня одной из первых призвала общественность не игнорировать трагедию, отметив, что из-за юридических проволочек может быть упущено драгоценное время. К словам поддержки присоединились Ксения Бородина и Мария Погребняк, которые верят в стойкость и жизнелюбие многодетной матери.

Последняя надежда на гуманность

На фоне новостей о критическом состоянии здоровья Валерии известная правозащитница Катя Гордон выступила с важной инициативой. Она обратилась к властям с просьбой рассмотреть возможность амнистии для Чекалиной. Гордон подчеркнула, что в таких исключительных случаях вопросы человечности должны стоять выше судебных разбирательств.

Сейчас главная цель близких — добиться пересмотра условий содержания блогерши, чтобы она могла получить максимально качественную медицинскую помощь. На кону стоит не только свобода, но и жизнь молодой женщины, которой нужно растить четверых детей.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2026, 11:11
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
соцсети• Требует проверки

