Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян

На рынке труда назревает переворот, который сделает обычных рабочих новыми хозяевами жизни.



Долгое время все советовали учиться на айтишников, но ситуация меняется. Пока одни пишут коды, другие будут забирать самые большие деньги.

Почему провода стали дороже кодов

Причина внезапного богатства проста — ИИ потребляет безумное количество энергии. Дата-центры строятся по всему миру как грибы после дождя. Всем этим огромным зданиям, забитым серверами, нужно бесперебойное питание. Именно поэтому электрики — будущие миллионеры, считают эксперты.

Спрос на тех, кто умеет работать с мощными сетями и сложным оборудованием, скоро пробьет потолок. Уже сейчас найти толкового специалиста — большая проблема, а дальше дефицит станет еще острее.

Зарплаты взлетят до небес

Специалисты по энергосетям становятся элитой. Искусственный интеллект не может сам себя подключить к розетке или починить перегоревшую подстанцию. Рост числа дата-центров приведет к тому, что за грамотных техников компании начнут воевать, заваливая их деньгами.

Эксперты советуют родителям присмотреться к техническим колледжам. Если раньше профессия электрика считалась обычной, то в эпоху цифрового бума она превращается в золотую жилу. Тот, кто сегодня поймет, как устроена электроэнергетика будущего, завтра обеспечит себе безбедную жизнь. Время офисного планктона уходит, наступает эра тех, кто работает руками и головой.