"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии

Многие списывают внезапную апатию и нежелание работать на обычный авитаминоз, но за весенней хандрой могут скрываться куда более серьезные изменения в психике.



Весенний период приносит с собой не только долгожданное солнце, но и особую уязвимость для нашей нервной системы. Психолог Ольга Романив отмечает, что в медицине это состояние часто называют "синдром весеннего выгорания". На первый взгляд оно напоминает обычное переутомление, но на деле может стать первым шагом к глубокому расстройству, если вовремя не принять меры.

Когда радость исчезает без видимых причин

Первые тревожные звоночки появляются внезапно: вы замечаете, что стали уставать гораздо быстрее, хотя режим сна и питание не менялись. Вдруг пропадает интерес к привычным удовольствиям, появляется беспричинная раздражительность, а сосредоточиться на делах становится все сложнее.

Помимо эмоционального спада, "синдром весеннего выгорания" часто проявляется и через тело. Человек может страдать от головных болей, мышечного напряжения и резких колебаний аппетита. Игнорировать эти сигналы нельзя, так как телесное напряжение только усиливает психическое истощение, лишая нас последних ресурсов.

Правило двух недель: как не пропустить депрессию

Главный вопрос, который волнует многих: как понять, что это уже не просто усталость? Основным критерием здесь выступает длительность состояния. Обычное переутомление проходит после качественного отдыха или выходных. Однако депрессивное состояние сохраняется две недели и более, при этом ни долгий сон, ни даже отпуск не приносят облегчения.

Еще один важный маркер — это неспособность справляться с повседневными делами. Если привычные рабочие или домашние обязанности становятся хронически невыполнимыми, это серьезный повод для беспокойства. Психолог подчеркивает: если к апатии добавляются мысли о собственной ненужности, необходимо немедленно обратиться к специалисту.

Где брать силы, когда батарейка на нуле

Восстановление организма всегда начинается с базовых вещей. Важно следить не только за длительностью сна, но и за его качеством: отключать гаджеты за час до отдыха и соблюдать ритуалы засыпания. Также телу необходима умеренная активность. Совсем не обязательно изнурять себя тяжелыми тренировками — достаточно прогулок на свежем воздухе или легкой растяжки, чтобы поддержать уровень эндорфинов.

Особую роль весной играет свет. В солнечные дни старайтесь выходить на улицу хотя бы в обеденный перерыв. Если же солнца катастрофически не хватает, можно рассмотреть вариант светотерапии. Кроме того, не забывайте про микроотдых: короткие пятиминутные паузы в течение рабочего дня помогают избежать накопления критической усталости.

Искусство говорить "нет" как стратегия выживания

Психологический ресурс восстанавливается через умение выстраивать границы. Нужно осознать, что отказ от лишних задач — это не признак слабости, а разумная стратегия сохранения энергии. Разговоры с близкими людьми, ведение дневника или консультации с психологом помогают эффективно переработать тревогу.

Самое главное в этот период — сострадательное отношение к самому себе. Иногда нужно просто признаться: "Я устал", и разрешить себе немного полениться без чувства вины. Такая передышка позволяет психике перезагрузиться и плавно войти в ритм обновляющейся природы.