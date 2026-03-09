Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Лента новостей

Понедельник 9 марта

18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости

"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости
511

Выбор продуктов в среднем возрасте может стать решающим фактором в том, сохраните ли вы отличную память и быструю реакцию в глубокой старости.

Мы привыкли относиться к правильному питанию как к способу "удержать вес" или снизить уровень вредного холестерина. Однако новое масштабное исследование заставляет взглянуть на содержимое нашей тарелки иначе. Известный эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о результатах работы ученых, которые доказали прямую связь между рационом в 40 лет и состоянием мозга десятилетия спустя.

Масштабное исследование

Специалисты проанализировали данные огромного количества людей из британского биобанка (UK Biobank). На момент начала эксперимента участникам было от 40 до 69 лет. За ними наблюдали в течение многих лет, регулярно оценивая их когнитивные способности по мере старения.

Выяснилось, что "то, что вы едите в 40–50 лет, влияет на работу мозга после 70" самым непосредственным образом. Те, кто придерживался здорового рациона в середине жизни, имели значительно меньший риск столкнуться с деменцией и провалами в памяти в преклонном возрасте. При этом наилучшие результаты показали приверженцы так называемой DASH-диеты, которая делает упор на овощи, фрукты, рыбу и цельные зерна.

Почему именно этот возраст стал критическим

Многие задаются вопросом, почему именно период 40–50 лет оказался настолько значимым для здоровья мозга. Врачи объясняют это тем, что именно в это время в организме начинают закладываться сосудистые и метаболические изменения. Мы их можем не замечать, но именно они станут фундаментом для состояния здоровья через тридцать лет.

Качественное и сбалансированное питание в среднем возрасте работает сразу по нескольким фронтам:

  • снижает риск развития гипертонии и диабета (главных врагов мозга);
  • поддерживает эластичность сосудов, которые питают наши клетки;
  • блокирует хронические воспалительные процессы в организме.

Простая формула долгой памяти

Ученые подчеркивают, что менее здоровый рацион в 40 лет практически гарантировано приводит к ухудшению скорости мышления в будущем. Это не означает, что питание в молодости не важно, но середина жизни — это тот самый период, когда еще не поздно "подстелить соломку" своему интеллекту.

Врач призывает не делать поблажек организму и следить за балансом белков, жиров и углеводов в любое время. Здоровые привычки должны сохраняться даже в отпуске, ведь мозг нуждается в качественной подпитке ежедневно, чтобы оставаться в строю и после 70 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

9 марта 2026, 18:58
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

По теме

"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России

Активно мутирует: доктор Мясников раскрыл правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии

"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте

"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте
Март – тот редкий месяц, когда можно оторваться от зимы и не попасть под летний зной. Travel-эксперт Тариел Гажиенко составил список из 7 стран, где в марте 2026 года вероятность комфортного пляжного отдыха высока – без изнуряющей жары и с приятной морской температурой.

Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться

Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться
Многие женщины даже не догадываются, что за горой цветов и подарков скрывается коварная психологическая ловушка, способная разрушить семейную идиллию за считанные часы. Для миллионов женщин 8 марта — это самый долгожданный день в году, порой затмевающий даже новогоднюю ночь.

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем
Возвращение пернатых из теплых краев в этот день считается особым знаком, способным круто изменить финансовое положение всей семьи. Девятого марта отмечается важный праздник — Обретение главы Иоанна Предтечи.

Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей
Многие привыкли считать этот орган простым фильтром для крови, однако его реальные функции могут шокировать любого, кто не связан с медициной. В своем канале MAX известный врач Александр Мясников решил поднять тему, которая обычно остается за рамками популярных советов по здоровью.

"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск

"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск
Многие туристы совершают одну и ту же ошибку, ожидая снижения цен ближе к лету, в то время как самые выгодные предложения исчезают прямо сейчас. Мы часто слышим, что раннее бронирование — это отличная возможность позаботиться о своем кошельке.

Выбор читателей

09/03ПндНе ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 08/03ВскДоктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 08/03Вск"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 08/03Вск"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 08/03ВскКак притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 08/03Вск"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск