"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости

Выбор продуктов в среднем возрасте может стать решающим фактором в том, сохраните ли вы отличную память и быструю реакцию в глубокой старости.



Мы привыкли относиться к правильному питанию как к способу "удержать вес" или снизить уровень вредного холестерина. Однако новое масштабное исследование заставляет взглянуть на содержимое нашей тарелки иначе. Известный эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о результатах работы ученых, которые доказали прямую связь между рационом в 40 лет и состоянием мозга десятилетия спустя.

Масштабное исследование

Специалисты проанализировали данные огромного количества людей из британского биобанка (UK Biobank). На момент начала эксперимента участникам было от 40 до 69 лет. За ними наблюдали в течение многих лет, регулярно оценивая их когнитивные способности по мере старения.

Выяснилось, что "то, что вы едите в 40–50 лет, влияет на работу мозга после 70" самым непосредственным образом. Те, кто придерживался здорового рациона в середине жизни, имели значительно меньший риск столкнуться с деменцией и провалами в памяти в преклонном возрасте. При этом наилучшие результаты показали приверженцы так называемой DASH-диеты, которая делает упор на овощи, фрукты, рыбу и цельные зерна.

Почему именно этот возраст стал критическим

Многие задаются вопросом, почему именно период 40–50 лет оказался настолько значимым для здоровья мозга. Врачи объясняют это тем, что именно в это время в организме начинают закладываться сосудистые и метаболические изменения. Мы их можем не замечать, но именно они станут фундаментом для состояния здоровья через тридцать лет.

Качественное и сбалансированное питание в среднем возрасте работает сразу по нескольким фронтам:

снижает риск развития гипертонии и диабета (главных врагов мозга);

поддерживает эластичность сосудов, которые питают наши клетки;

блокирует хронические воспалительные процессы в организме.

Простая формула долгой памяти

Ученые подчеркивают, что менее здоровый рацион в 40 лет практически гарантировано приводит к ухудшению скорости мышления в будущем. Это не означает, что питание в молодости не важно, но середина жизни — это тот самый период, когда еще не поздно "подстелить соломку" своему интеллекту.

Врач призывает не делать поблажек организму и следить за балансом белков, жиров и углеводов в любое время. Здоровые привычки должны сохраняться даже в отпуске, ведь мозг нуждается в качественной подпитке ежедневно, чтобы оставаться в строю и после 70 лет.