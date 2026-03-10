Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой

Жизнь известной артистки круто изменилась, и теперь каждое ее появление на публике напоминает тщательно спланированную спецоперацию.



Привычный уклад жизни Ларисы Долиной остался в прошлом. Теперь на любых гастролях и даже на светских мероприятиях в Москве певицу сопровождает внушительная свита. По словам известного продюсера Сергея Дворцова, охрана Долиной усилена до четырех телохранителей, которые не отходят от звезды ни на шаг.

Такие жесткие меры теперь официально прописаны в документах артистки. Традиционно у исполнительницы есть два райдера: технический, где указаны требования к микрофонам и звуку, и бытовой. Именно в бытовой части, наряду с закусками и напитками, теперь значится обязательное присутствие минимум четырех специалистов по безопасности.

Почему звезде потребовалась защита

Официальные представители певицы не скрывают, что дополнительные меры предосторожности — это не каприз, а необходимость. Концертный директор Сергей Пудовкин подтвердил, что усиление охраны произошло из-за "чрезмерного интереса" к личности Ларисы Александровны.

Шлейф неприятностей тянется за артисткой после громкого скандала с ее недвижимостью в Хамовниках. Судебные разбирательства и повышенное внимание прессы сделали свое дело — теперь безопасность стала для звезды приоритетом номер один.

Дорогое удовольствие: цена концертов и отмены

Несмотря на сложный период, Долина продолжает выступать, хотя условия сотрудничества изменились. Недавно певица поздравила сотрудниц банковской сферы на корпоративе в Санкт-Петербурге. По информации Дворцова, сегодня частное выступление легенды эстрады обходится заказчикам не менее чем в 3,5 миллиона рублей. Программа может длиться от 45 минут до двух часов, но за безопасность "сверху" все равно придется отвечать по всей строгости райдера.

При этом в концертной деятельности звезды наметились определенные трудности:

Январское выступление в Туле было полностью отменено.

Большой концерт в московском Доме музыки, запланированный на начало марта, также не состоялся.

Масштабное шоу "Юбилей в кругу друзей" в Петербурге перенесли с февраля на глубокую осень.

Слухи о том, что артистка готова значительно снижать ценник ради работы, пока не находят подтверждения на закрытых мероприятиях. Однако очевидно, что история с квартирой заставила команду Долиной полностью пересмотреть подход к организации ее публичной жизни.