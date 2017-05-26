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Май 26, 2017
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48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась

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Сегодня, 26 мая, день рождения празднует певица Анжелика (настоящее имя Мария) Варум. За годы своей творческой деятельности артистка смело экспериментировала со своей внешностью, меняясь буквально до неузнаваемости. Одно неизменно – Анжелика всегда харизматична, изящна и стильна.

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