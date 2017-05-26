48-летняя Анжелика Варум сильно изменилась

Сегодня, 26 мая, день рождения празднует певица Анжелика (настоящее имя Мария) Варум. За годы своей творческой деятельности артистка смело экспериментировала со своей внешностью, меняясь буквально до неузнаваемости. Одно неизменно – Анжелика всегда харизматична, изящна и стильна.
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