Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин

Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Лента новостей

Четверг 12 марта

15:26Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией 13:03Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин 10:47Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин 10:40Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне 09:39Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации 03:10Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы 19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин

Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин
619

Популярного артиста годами считали главным альфонсом страны, но реальность оказалась совсем другой. Прохор решил прервать молчание и честно рассказал, откуда у него взялись квартиры в Москве.

Многие были уверены, что шоумен живет за счет своих богатых пассий. В сети постоянно обсуждали, какие особняки ему достались после очередного романа. Но в интервью журналу "Караван историй" певец раскрыл все карты.

Жизнь в ипотеку и скромная "двушка"

Стало известно, на чьи деньги Прохор Шаляпин обзавелся недвижимостью — артист заверил, что все купил на свои кровные. По его словам, ни одна из его возлюбленных не отписала ему даже квадратного метра.

"Все, что у меня есть в Москве, заработано мной", — заявил он.

Оказалось, что Шаляпин годами тянул ипотеку и старался гасить ее досрочно. Свое первое жилье он купил всего пять лет назад. Это была обычная квартира площадью 52 метра. Прохор признался, что тогда очень радовался этой покупке и считал ее пределом мечтаний.

"Ни копейки не получил": почему жена-миллионерша оставила его ни с чем

Самый громкий скандал был связан с его покойной женой Татьяной Дэвис. Многие ждали, что после ее смерти в 2021 году Шаляпин станет сказочно богатым наследником. Но певец признался, что не получил от нее абсолютно ничего.

Брак заключали в Лас-Вегасе, и перед свадьбой жена "заставила" его подписать жесткий брачный контракт. По этому документу Прохор не имел права ни на имущество, ни на счета супруги.

Артист подчеркнул, что он ничего не просил у Татьяны и даже не думал претендовать на ее наследство. По его мнению, у него нет на это даже морального права. Так что все мифы о миллионах, полученных от женщин, рассыпались в прах — Прохор уверяет, что всего добился сам.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2026, 13:03
Прохор Шаляпин. Фото: Youtube / @sobchak
"7Дней"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью

Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное
Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией

Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией
Секрет спасения от изнурительных приступов сезонного насморка оказался спрятан в чашке популярного ярко-зеленого напитка, который раньше ценили совсем за другие качества. Японский чай маття (матча) давно стал символом здорового образа жизни, но его возможности оказались гораздо шире, чем считалось ранее.

Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации

Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации
Состояние известного блогера Валерии Чекалиной ухудшается с каждым днем. Пока медики медлят, на помощь пришел человек, от которого этого ждали меньше всего. Трагедия в семье Лерчек обрастает новыми пугающими деталями.

Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы

Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы
Этот день таит в себе особые приметы, которые могут круто изменить ваши планы на ближайшую неделю. В народном календаре 12 марта называют днем Прокопа Переломника.

"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть

"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть
Этот секрет поможет вам перестать винить генетику и наконец увидеть заветные цифры на весах без мучительных и бесполезных ограничений. Многие из нас привыкли считать, что везунчики с "быстрым обменом веществ" могут есть все что угодно и оставаться стройными, в то время как другие поправляются буквально от одного взгляда на десерт.

Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры

Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры
Решительный поступок звезды вызвал бурные споры в сети и заставил многих усомниться в правильности ее выбора. Начало весны выдалось для певицы Славы крайне непростым из-за инцидента, который обсуждали во всех социальных сетях.

Выбор читателей

11/03СрдНе вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 10/03Втр"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 11/03Срд"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11/03СрдБлизкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 11/03СрдАлла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 11/03Срд"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть