Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин

Популярного артиста годами считали главным альфонсом страны, но реальность оказалась совсем другой. Прохор решил прервать молчание и честно рассказал, откуда у него взялись квартиры в Москве.



Многие были уверены, что шоумен живет за счет своих богатых пассий. В сети постоянно обсуждали, какие особняки ему достались после очередного романа. Но в интервью журналу "Караван историй" певец раскрыл все карты.

Жизнь в ипотеку и скромная "двушка"

Стало известно, на чьи деньги Прохор Шаляпин обзавелся недвижимостью — артист заверил, что все купил на свои кровные. По его словам, ни одна из его возлюбленных не отписала ему даже квадратного метра.

"Все, что у меня есть в Москве, заработано мной", — заявил он.

Оказалось, что Шаляпин годами тянул ипотеку и старался гасить ее досрочно. Свое первое жилье он купил всего пять лет назад. Это была обычная квартира площадью 52 метра. Прохор признался, что тогда очень радовался этой покупке и считал ее пределом мечтаний.

"Ни копейки не получил": почему жена-миллионерша оставила его ни с чем

Самый громкий скандал был связан с его покойной женой Татьяной Дэвис. Многие ждали, что после ее смерти в 2021 году Шаляпин станет сказочно богатым наследником. Но певец признался, что не получил от нее абсолютно ничего.

Брак заключали в Лас-Вегасе, и перед свадьбой жена "заставила" его подписать жесткий брачный контракт. По этому документу Прохор не имел права ни на имущество, ни на счета супруги.

Артист подчеркнул, что он ничего не просил у Татьяны и даже не думал претендовать на ее наследство. По его мнению, у него нет на это даже морального права. Так что все мифы о миллионах, полученных от женщин, рассыпались в прах — Прохор уверяет, что всего добился сам.