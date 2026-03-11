Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями

Ученые обнаружили неожиданно простое и совершенно бесплатное средство, которое помогает малышам чувствовать себя в полной безопасности рядом со взрослыми.

В погоне за гармоничным воспитанием современные мамы и папы часто тратят огромные суммы на развивающие игрушки, пособия и специализированные мобильные приложения. Однако масштабное исследование канадских специалистов показало, что ключ к надежной эмоциональной привязанности лежит в совершенно иной плоскости. Согласно материалу издания RidLife, эксперты из университетов Монреаля, Оттавы и Квебека детально изучили поведение 144 семей.

Оказалось, что фундамент доверия закладывается через совместный смех. Ученые внимательно наблюдали за тем, как родители взаимодействуют с детьми в возрасте от 3 до 5 лет. Результаты работы, опубликованные в Journal of Experimental Child Psychology, подтвердили: когда взрослые вызывают у ребенка искренний смех, это напрямую влияет на качество их отношений.

Что на самом деле сближает семьи

Исследование развеяло популярный миф о том, что отцы обычно отвечают за активные игры, а матери — за нежность и ласку. На практике выяснилось, что оба родителя используют примерно одинаковый арсенал приемов, чтобы рассмешить свое чадо. В ход идут проверенные временем методы:

щекотка и шутливая борьба;

игра в догонялки с криками "сейчас поймаю!";

забавные гримасы и странные танцы;

имитация необычных звуков.

Интересно, что эмоциональный эффект от таких "дурачеств" немного различается в зависимости от того, кто именно играет с ребенком. Например, привязанность к матери особенно укрепляется во время танцев и звуковых игр.

Особая роль отцовского юмора

Для пап совместное веселье имеет критическое значение. Ученые установили, что именно через смех у мужчин быстрее всего выстраивается по-настоящему крепкая связь с наследниками. Кроме того, радостная атмосфера в доме не только дарит позитивные эмоции, но и развивает у детей когнитивную гибкость, приучая их быстрее адаптироваться к новым ситуациям.

"Для многих детей радостная атмосфера, связанная с играми с папой, играет важную роль в построении привязанности", — подчеркивает Одри-Анн Дено, одна из авторов научного проекта.

Специалисты напоминают, что для достижения заметного результата родителям не нужно посвящать играм все свободное время. Достаточно всего 10 минут искреннего веселья в день. Этого короткого промежутка хватит, чтобы ребенок почувствовал себя любимым, а семейные узы стали значительно прочнее.