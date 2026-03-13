ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье

Голосовой помощник "Вывоз стройотходов" обработал более 2 тыс. звонков и создал свыше 100 заявок с начала 2026 года, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

По данным областного ведомства, сервис работает круглосуточно. "Для оформления заявки необходимо позвонить с территории Московской области на номер 122 с добавочным 7. Голосовой помощник задает уточняющие вопросы и автоматически регистрирует обращение", – говорится в сообщении подмосковного Мингосуправления.

Робот также информирует жителей об альтернативных способах подачи заявки на вывоз строительных отходов.



Внедрение технологии отвечает целям нацпроекта "Экономика данных". Подробнее с ИИ-практиками региона можно ознакомиться на портале "Цифровой регион".

