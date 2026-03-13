ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье

Невеста Лепса раскрыла всю правду об их отношениях Тесты Валерия Чекалина госпитализирована в онкоцентр Игры Сонник

Пятница 13 марта

Пятница 13 марта

17:04Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов 15:29Вес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах 14:56ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье 14:12"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта 12:14Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии 10:33"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра 09:20"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании 01:40"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь 19:15Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну 17:36Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья 15:26Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией 13:03Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин 10:47Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин 10:40Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне 09:39Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации 03:10Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы 19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея
ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье

ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье
243

Голосовой помощник "Вывоз стройотходов" обработал более 2 тыс. звонков и создал свыше 100 заявок с начала 2026 года, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

По данным областного ведомства, сервис работает круглосуточно. "Для оформления заявки необходимо позвонить с территории Московской области на номер 122 с добавочным 7. Голосовой помощник задает уточняющие вопросы и автоматически регистрирует обращение", – говорится в сообщении подмосковного Мингосуправления.

Робот также информирует жителей об альтернативных способах подачи заявки на вывоз строительных отходов.

Внедрение технологии отвечает целям нацпроекта "Экономика данных". Подробнее с ИИ-практиками региона можно ознакомиться на портале "Цифровой регион".

Шоу-бизнес в Telegram

13 марта 2026, 14:56
Фото: Mosreg.ru
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин

Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин
Городские набережные перестали быть просто серым асфальтом у реки. Теперь это огромные зоны отдыха с качелями, кафе и даже садами для свадеб, где москвичи проводят все свободное время. Масштаб перемен впечатляет: с 2011 года в столице привели в порядок уже 64 набережные.

Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне

Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне
В Москве анонсировали фестиваль, который обещает стать главным событием июня. На этот раз организаторы решили сменить привычные усадьбы на гигантские кинодекорации, где оживет настоящая русская сказка. 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" пройдет большой семейный праздник — фестиваль "Традиция".

Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года

Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года
Искусственный интеллект помог выявить и устранить свыше 50 тыс. нарушений чистоты в Подмосковье с начала 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года.

Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании

Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании
Новые показатели столичной индустрии говорят о том, что важные препараты для сердца теперь будут в избытке не только в аптеках Москвы, но и по всей стране. Москва официально закрепила за собой статус ключевого фармацевтического хаба России.

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле
Невероятное преображение старых районов стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые раньше казались фантастикой. За последние десять лет юг Москвы преобразился до неузнаваемости: тридцать величественных зданий в стиле неоклассицизма получили вторую жизнь.

