Среда 11 марта

"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи

"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи
563

Прима-балерина Анастасия Волочкова, всегда привыкшая быть в центре внимания и на острие скандалов, на этот раз заставила поклонников не на шутку встревожиться.

Артистка откровенно рассказала о перенесенной в Германии тяжелой операции на суставе, признавшись, что последние недели стали для нее настоящим хождением по мукам.

"Самый мытарский месяц"

За глянцевыми кадрами из элитной немецкой клиники скрывалась суровая реальность. Анастасия призналась, что этот месяц стал одним из самых тяжелых в ее жизни. Несмотря на условия "супер ВИП", пребывание в больничных стенах далось ей нелегко.

"Это был самый мытарский месяц для меня. Два общих наркоза, катетеры, капельницы и иголки, которых я панически боюсь..." — разоткровенничалась балерина в своем блоге.

Две недели в чужой стране, в полном одиночестве под капельницами — такое испытание подкосило бы любого, но Анастасия старалась сохранять лицо ради своих преданных зрителей.

Вердикт врачей: пуанты под запретом

В Германию Волочкова отправилась за "гарантиями": лучшие профессора и современное оборудование должны были вернуть балерину в строй. Однако после вмешательства врачи вынесли суровый вердикт. Чтобы сустав восстановился, Анастасии категорически запретили вставать на пуанты в течение нескольких месяцев. Для человека, чья жизнь — это танец, такие новости прозвучали как приговор.

Риск ради триумфа

Но тот, кто знает Волочкову, понимает — она не привыкла подчиняться обстоятельствам. Даже под угрозой осложнений балерина приняла роковое решение. Прямо из больничной койки, вопреки настояниям немецких светил медицины, Анастасия дала команду своей команде: "Заряжаем юбилейные концерты!".

"Я не могу без сцены. На свой риск уже запустила серию юбилейных шоу "СЦЕНА МОЯ". Доктора были просто поражены моему энтузиазму", — заявила артистка.

Плата за успех

Пока фанаты спорят, стоит ли так рисковать здоровьем, сама Волочкова уже вовсю готовится к возвращению. Она искренне поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к ее беде.

"Добрых людей, которым не безразлична моя судьба, очень много", — с благодарностью отметила Анастасия.

Увидим ли мы легендарный шпагат в самое ближайшее время или балерине все же придется прислушаться к организму — покажет время. Но одно ясно точно: Волочкова верна своему девизу — сцена лечит лучше любых лекарств.

11 марта 2026, 13:44
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановсия
"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

