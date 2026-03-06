"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына

Юная фаворитка, известная своим громким романом с Григорием Лепсом, решила войти в семью известной певицы, но сама артистка не в восторге от такой настойчивости.



Личная жизнь Артема, наследника Ирины Дубцовой, стала объектом пристального внимания после того, как в его окружении появилась Аврора Киба. Девушка, которую вся страна запомнила как "невесту" Григория Лепса, теперь переключила свое внимание на сына известной певицы. И, судя по всему, она намерена закрепиться в звездной семье всерьез и надолго.

Киба продолжает обхаживать сына Дубцовой с нескрываемым рвением. Она не просто строит отношения, но и вовсю демонстрирует навыки идеальной хозяйки, которые, по слухам, должны впечатлить Ирину. Дошло до того, что Аврора уже вовсю обещает "жарить мясо" Артему, как это делала его мама, и регулярно поднимает тосты в честь самой Ирины на общих встречах.

Однако в кулуарах шоу-бизнеса поговаривают: такая активность воспринимается Дубцовой не как проявление искренности, а как навязчивая попытка стать главной женщиной в жизни сына, фактически "прописавшись" в звездном доме.

Несмотря на все старания бывшей избранницы Лепса понравиться, сама певица настроена скептически. По словам инсайдеров, Ирина Дубцова категорически не одобряет выбор наследника и уже поставила Артему ультиматум.

"Ира не против их дружбы. Они молодые, пускай отрываются. Но Артем предупрежден, что невестку такую она терпеть не будет", — рассказал друг семьи.

Исполнительница убеждена, что девушка с таким "звездным" прошлым — далеко не та партия, о которой мечтает каждая мать для своего ребенка. Резюме окружения Дубцовой звучит для Авроры совсем не комплиментарно: "Да и кто для сына такую жену захочет?".