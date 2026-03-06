Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Пятница 6 марта

Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга

Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга
56

Качественный ночной отдых работает как мощный "внутренний психотерапевт", способный замедлить возрастные изменения и избавить от хронической тревоги без лекарств.

С возрастом многие люди начинают хуже спать и чаще испытывать беспричинное беспокойство. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли давно подозревали, что эти две проблемы тесно связаны, но только сейчас получили научное подтверждение: дело в недостатке глубокого сна. Как выяснилось, именно этот "ночной режим" является ключом к эмоциональному здоровью в преклонном возрасте.

В масштабном эксперименте приняли участие 61 доброволец старше 65 лет. Ученые использовали датчики ЭЭГ, чтобы отследить качество глубоких фаз сна, а затем проводили МРТ-сканирование мозга участников, чтобы оценить состояние эмоциональных центров.

Результаты оказались сенсационными. Выяснилось, что даже у пожилых людей глубокий сон продолжает работать как самое эффективное успокоительное. Те участники, чей сон был более глубоким, просыпались с минимальным уровнем тревоги — и это несмотря на естественные возрастные изменения структуры мозга.

"Глубокий сон подобен психотерапевту, который незримо трудится в ночную смену, чтобы тревога не вышла на работу следующим утром", — поясняет ведущий автор исследования, доктор Мэттью Уокер.

Сегодня для лечения тревожности у пожилых людей медики чаще всего назначают антидепрессанты и анксиолитики. Однако у этой терапии есть существенные минусы: она не всегда эффективна и часто сопровождается неприятными побочными эффектами.

Открытие калифорнийских нейробиологов предлагает принципиально иной путь. Если научиться естественными методами улучшать качество глубокого сна, можно снижать уровень стресса без химического вмешательства. Это позволяет не только облегчить состояние пациента "здесь и сейчас", но и создать своего рода защитный барьер для эмоциональных центров мозга.

Хотя ученые продолжают искать способы прямой стимуляции глубоких фаз сна, главный вывод уже очевиден: гигиена ночного отдыха должна стать приоритетом для каждого, кто хочет сохранить ясность ума до глубокой старости.

Вместо поиска "волшебной таблетки" эксперты советуют сосредоточиться на простых правилах:

  • Соблюдение режима: ложиться и вставать в одно и то же время.
  • Температурный комфорт: в спальне должно быть прохладно.
  • Цифровая гигиена: отказ от использования гаджетов за час до сна.

Похоже, "крепкий сон" — это не просто фраза из пожеланий, а самый доступный и научно доказанный рецепт долголетия.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2026, 18:21
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

