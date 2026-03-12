Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин

Городские набережные перестали быть просто серым асфальтом у реки. Теперь это огромные зоны отдыха с качелями, кафе и даже садами для свадеб, где москвичи проводят все свободное время.

Масштаб перемен впечатляет: с 2011 года в столице привели в порядок уже 64 набережные. Это почти 110 километров береговой линии, которые стали доступны для прогулок. Но останавливаться на этом не планируют. В 2025 году обновят еще 11 территорий — это еще почти 20 километров новых маршрутов.

Царский размах в Коломенском

Одним из главных событий прошлого года стало обновление Царской набережной в Коломенском. Это место изменилось до неузнаваемости. Здесь построили променад длиной 3,5 километра, который идет прямо над гладью воды.

Но это не просто дорожка. На набережной обустроили Свадебный сад, поставили перголы с качелями и сделали красивую подсветку. Зимой здесь заливают самый длинный каток в России, а перекусить можно в уютных павильонах. «Гулять теперь можно часами»: берега Москвы превратили в бесконечный курорт прямо у воды, и Коломенское — лучшее тому подтверждение.

Лайнеры в Парке Горького и маршрут на 11 километров

Пушкинскую набережную в Парке Горького тоже не узнать. Отрезок от Крымского до Андреевского моста теперь работает круглый год. Здесь поставили шесть необычных павильонов, которые выглядят как современные круизные лайнеры с палубами-площадками. Внутри — кафе и зоны для детей, а для любителей речных прогулок построили два новых причала.

На правом берегу реки вообще создали гигантский пешеходный маршрут. Он растянулся более чем на 11 километров и соединил сразу шесть набережных: от Садового кольца до Нагатинского затона. Теперь можно пройти пешком от Озерковской набережной через Воробьевы горы прямо до Коломенского, не сворачивая во дворы.

Яуза: финишная прямая

Про реку Яузу тоже не забыли. Там закончили благоустраивать больше 20 километров берегов — от знаменитой высотки на Котельнической набережной до проспекта Ветеранов. По сути, все берега Яузы в черте города теперь выглядят современно и опрятно. И это не просто дорожки, а полноценные парки, где приятно находиться в любую погоду.

Город стал по-настоящему повернут к воде лицом, и это, пожалуй, одно из самых приятных изменений последних лет.