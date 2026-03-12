Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Четверг 12 марта

Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин

Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин
213

Городские набережные перестали быть просто серым асфальтом у реки. Теперь это огромные зоны отдыха с качелями, кафе и даже садами для свадеб, где москвичи проводят все свободное время.

Масштаб перемен впечатляет: с 2011 года в столице привели в порядок уже 64 набережные. Это почти 110 километров береговой линии, которые стали доступны для прогулок. Но останавливаться на этом не планируют. В 2025 году обновят еще 11 территорий — это еще почти 20 километров новых маршрутов.

Царский размах в Коломенском

Одним из главных событий прошлого года стало обновление Царской набережной в Коломенском. Это место изменилось до неузнаваемости. Здесь построили променад длиной 3,5 километра, который идет прямо над гладью воды.

Но это не просто дорожка. На набережной обустроили Свадебный сад, поставили перголы с качелями и сделали красивую подсветку. Зимой здесь заливают самый длинный каток в России, а перекусить можно в уютных павильонах. «Гулять теперь можно часами»: берега Москвы превратили в бесконечный курорт прямо у воды, и Коломенское — лучшее тому подтверждение.

Лайнеры в Парке Горького и маршрут на 11 километров

Пушкинскую набережную в Парке Горького тоже не узнать. Отрезок от Крымского до Андреевского моста теперь работает круглый год. Здесь поставили шесть необычных павильонов, которые выглядят как современные круизные лайнеры с палубами-площадками. Внутри — кафе и зоны для детей, а для любителей речных прогулок построили два новых причала.

На правом берегу реки вообще создали гигантский пешеходный маршрут. Он растянулся более чем на 11 километров и соединил сразу шесть набережных: от Садового кольца до Нагатинского затона. Теперь можно пройти пешком от Озерковской набережной через Воробьевы горы прямо до Коломенского, не сворачивая во дворы.

Яуза: финишная прямая

Про реку Яузу тоже не забыли. Там закончили благоустраивать больше 20 километров берегов — от знаменитой высотки на Котельнической набережной до проспекта Ветеранов. По сути, все берега Яузы в черте города теперь выглядят современно и опрятно. И это не просто дорожки, а полноценные парки, где приятно находиться в любую погоду.

Город стал по-настоящему повернут к воде лицом, и это, пожалуй, одно из самых приятных изменений последних лет.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2026, 10:47
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне

Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне
В Москве анонсировали фестиваль, который обещает стать главным событием июня. На этот раз организаторы решили сменить привычные усадьбы на гигантские кинодекорации, где оживет настоящая русская сказка. 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" пройдет большой семейный праздник — фестиваль "Традиция".

Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года

Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года
Искусственный интеллект помог выявить и устранить свыше 50 тыс. нарушений чистоты в Подмосковье с начала 2026 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года.

Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании

Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании
Новые показатели столичной индустрии говорят о том, что важные препараты для сердца теперь будут в избытке не только в аптеках Москвы, но и по всей стране. Москва официально закрепила за собой статус ключевого фармацевтического хаба России.

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле
Невероятное преображение старых районов стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые раньше казались фантастикой. За последние десять лет юг Москвы преобразился до неузнаваемости: тридцать величественных зданий в стиле неоклассицизма получили вторую жизнь.

Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей

Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей
Многие из нас уже не представляют свою жизнь без цифровых помощников, но далеко не все знают секретный код, который заставляет искусственный интеллект выдавать идеальный результат. Сегодня нейросети перестали быть чем-то из области фантастики.

