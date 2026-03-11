Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле

На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле
197

Невероятное преображение старых районов стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые раньше казались фантастикой.

За последние десять лет юг Москвы преобразился до неузнаваемости: тридцать величественных зданий в стиле неоклассицизма получили вторую жизнь. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, программа капитального ремонта позволила не просто подновить фасады, а буквально воссоздать их историческую красоту. Эти дома — настоящая летопись города с их строгими карнизами, изящным декором и симметричными формами, которые так любят ценители архитектуры.

Чтобы достичь идеального результата, специалисты использовали передовые отечественные материалы и современные методы. Каждый объект восстанавливали по индивидуальному проекту, учитывая мельчайшие нюансы — от типа кирпичной кладки до оригинальных цветовых решений.

Лазерное сканирование и "золотистый беж"

Одним из самых ярких примеров обновления стал десятиэтажный дом на Автозаводской улице (дом 9/1), построенный в середине прошлого века. Это здание — образец советской неоклассики с портиками, пилястрами и нарядной балюстрадой на крыше.

Для спасения декора специалисты применили лазерное сканирование. Эта технология позволила с филигранной точностью определить, какие элементы были утрачены со временем, и восстановить их в первозданном виде. После всех работ дом окрасили в благородные исторические тона: нижние этажи стали "серым саруком", а основная часть фасада засияла золотисто-бежевым цветом. Даже балконы получили новую жизнь — плиты укрепили и обновили экраны, сохранив общий стиль.

Стены цвета "банановое мороженое"

Особое внимание уделили и более ранним постройкам. В Пересветовом переулке (дом 4, корпус 1) привели в порядок пятиэтажку 1928 года. Особенность этого дома в том, что весь его декор выполнен из кирпича.

Мастерам пришлось проделать колоссальную работу: фасад расчистили от слоев старой краски, заменили поврежденные кирпичи и восстановили швы. Финальным штрихом стало окрашивание в аппетитный оттенок "банановое мороженое", а архитектурные детали выделили сигнальным белым цветом. Теперь здание выглядит так же свежо и эффектно, как и почти сто лет назад.

Бриллиантовый руст и арки на Каширском

В 2025 году новую жизнь получило еще одно знаковое здание — многоэтажка в Каширском проезде (дом 1/1). Этот дом славится своими огромными арочными проездами и сложной пластикой фасада.

Здесь специалисты работали с керамической и бетонной плиткой. Чтобы защитить стены от дождя и снега, поверхности обработали специальными составами, а так называемый "бриллиантовый руст" окрасили в классический бежевый цвет. Благодаря сочетанию оттенков "светлая слоновая кость" и классического белого, здание приобрело торжественный и ухоженный вид.

Масштаб работ впечатляет: по словам мэра Москвы Сергея Собянина, за все время реализации программы в столице отремонтировали уже более 15 тысяч домов. Это не просто ремонт, а системное сохранение культурного кода города, которое делает жизнь в старых районах не менее комфортной и престижной, чем в современных новостройках.

11 марта 2026, 11:47
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
