"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь

Мистическое совпадение чисел в мартовском календаре превращает обычные сутки в настоящую ловушку для тех, кто привык игнорировать знаки судьбы.



В народном календаре 13 марта значится как день Василия Капельника. Обычно люди радовались этой дате, предвкушая окончательный приход весны, но когда она выпадает на пятницу, отношение к ней резко меняется. Старики называли такие даты не иначе как "чертов день", веря, что в это время любая активность может обернуться против самого человека.

Почему опасно менять жизнь и внешность

Главный запрет этого дня касается любых серьезных перемен. Считается, что "чертов день" 13 марта — худшее время для того, чтобы увольняться или переходить на новую должность. Любое начинание в эту пятницу будет сопровождаться мелкими пакостями судьбы, а отношения с новым коллективом не заладятся с первого же часа.

Также под строгим табу оказалась стрижка волос. В народе верили, что 13 марта вместе с волосами можно "отрезать" свою удачу и даже сократить годы жизни. Лучше перенести поход к мастеру на другой день, чтобы не рисковать своим энергетическим балансом в такой нестабильный период.

Финансовые ловушки и пустые кошельки

Денежные вопросы в пятницу 13-го требуют особой осторожности. Знахари предупреждали: в этот день нельзя не только брать в долг, но и пересчитывать свои заначки. Считается, что если начать считать крупные суммы на Василия Капельника, то деньги "обидятся" и начнут утекать сквозь пальцы на ненужные траты.

Другие важные запреты:

Нельзя поднимать вещи на перекрестках: считается, что именно в «чертов день» на дороги выбрасывают предметы, на которые «заговорили» болезни.

Не стоит планировать дальние поездки: техника может подвести в самый неподходящий момент.

Лучше не хвастаться успехами: сглаз в этот день действует мгновенно.

Как защитить себя и дом

Несмотря на пугающую славу пятницы 13-го, у предков был свой секрет защиты. Чтобы этот прошел незаметно, в дом приносили сосновую ветку. Считалось, что аромат хвои отгоняет злых духов и очищает пространство от накопленного за зиму негатива. Из хвои готовили чай, который должен был выпить каждый член семьи для укрепления духа.

Приметы на урожай и погоду

Погода 13 марта могла рассказать о том, чего ждать от предстоящего лета. Длинные сосульки на крышах обещали, что весна будет затяжной, но лето порадует урожаем. А если в этот день внезапно пошел дождь, то лето будет теплым, хотя и дождливым. Чтобы не притянуть к себе беду, вечер пятницы советовали провести в кругу семьи, избегая шумных компаний и случайных знакомств.