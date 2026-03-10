Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове

"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове
129

Откровенный рассказ знаменитой актрисы о закулисье съемок новой комедии раскрыл неожиданные подробности ее отношений с главным шоуменом страны.

В российский прокат выходит продолжение популярной комедии "Теща", где место Ларисы Гузеевой заняла харизматичная Мария Аронова. В новой картине под названием "Новая теща" актрисе пришлось играть сложную роль-перевертыш. В интервью сайту Клео.ру звезда честно рассказала, как строились ее отношения с партнером по площадке Гариком Харламовым и почему первое впечатление оказалось обманчивым.

Первая встреча

До начала съемок Аронова не была лично знакома с Харламовым. Она призналась, что изначально согласилась на проект ради своего друга Сергея Бурунова. Для Марии всегда важен человеческий контакт, поэтому она с волнением ждала встречи с Гариком, чтобы понять, стоит ли вообще начинать совместную работу.

"Он мне не понравился — я в него влюбилась!" — заявила актриса.

Она вспомнила их первую встречу в гримерке Театра им. Вахтангова, куда Харламов приехал, будучи в сильном волнении. По словам Марии, перед ней предстал огромный человек с запотевшими очками, который так растерялся, что начал приглашать хозяйку войти в ее же гримерку и усаживать на ее собственный стул.

Плед в подарок

Рабочий процесс с Харламовым имел свои особенности. Гарик сразу поставил условие: по утрам он категорически не работает. Для Марии Ароновой, привыкшей к жесткому графику, это стало сюрпризом, но она приняла условия игры. Позже актриса даже подшутила над этой привычкой коллеги.

Однажды она приехала к Гарику домой для репетиции ровно в назначенное время, но хозяина пришлось подождать, так как он "только встал". В итоге Харламов вышел встречать гостью в весьма домашнем виде. На премьере фильма Мария с юмором отыгралась: она подарила партнеру плед, на котором он запечатлен именно в том самом заспанном облике, в котором она застала его утром.

"Могу сожрать того, кто обидел ребенка"

В жизни Мария Аронова пока не стала тещей, но уже имеет опыт в роли свекрови. Актриса называет себя открытым и добрым человеком, но ровно до того момента, пока не затронуты интересы ее семьи.

"Я не очень адекватная мама. Могу сожрать того, кто обидел моего ребенка", — призналась она.

Несмотря на то что ее дети расстались, Мария сохранила теплые отношения с невесткой. Она продолжает считать ее своей дочерью и делает все, чтобы та чувствовала себя уютно в семье. По мнению звезды, ценность человеческих отношений гораздо важнее любых конфликтов.

10 марта 2026, 10:24
Мария Аронова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фоторепортаж

Лучшие роли Марии Ароновой

В спектакле "Любовь собака точка ру" Мария сыграла успешную бизнес-вумен, которая решилась на знакомство по интернету.
Героиня Ароновой в спектакле "Лес" - богатая барыня, которая жаждет любви гимназиста.
Царственная Мария Аронова в постановке "Женитьба Фигаро".
Успела Мария сняться и в культовом сериале "Бригада".

