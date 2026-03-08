Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Лента новостей

Воскресенье 8 марта

00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар
Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки

Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки
337

Оказывается, старинные приметы этого дня хранят секрет, как превратить обычную дату в настоящий магнит для любви и семейного счастья.

Восьмое марта в народном календаре известно как день святого Поликарпа. Однако в старые времена у этого дня было и другое, менее официальное название — "кислые девки". Возникло оно из-за того, что свадьбы на Руси обычно играли до начала Масленицы. Те девушки, которые не успели выйти замуж до этого момента, считались "закисшими" — им приходилось ждать следующего сезона.

Но наши предки не унывали и верили, что именно 8 марта открывается особое энергетическое окно, позволяющее изменить свою судьбу. Для этого существовали проверенные временем обряды, которые помогали ускорить встречу с любовью и сделать жизнь более яркой.

Магия женского круга

Главное правило, сохранившееся в веках, гласит: притянуть суженого 8 марта можно только через общение и радость. Именно поэтому девушкам категорически нельзя было проводить этот вечер в одиночестве. Считалось, что если запереться дома и грустить, то одиночество может затянуться на целый год. Напротив, шумные посиделки с подругами, смех и добрые разговоры создавали правильный настрой.

Верили, что если в этот день незамужняя девушка наденет что-то новое или хотя бы поменяет ленту в косе, то она станет "видимой" для своего будущего мужа. Энергия женской солидарности в этот день считалась самой мощной защитой от уныния и тоски.

Табу на домашние хлопоты и паутину

Существовали и специфические бытовые запреты, которые многие старались соблюдать. Например, 8 марта считалось плохой приметой заниматься генеральной уборкой или обметать паутину в углах. В народе верили, что паук в этот день плетет "сеть счастья", и если ее разрушить, то можно спугнуть благополучие из дома. Также не рекомендовалось заниматься тяжелым физическим трудом или рукоделием, требующим большого напряжения.

Считалось, что 8 марта нужно беречь руки, чтобы они были нежными для объятий. Любые ссоры с женщинами в этот день также были под запретом, так как раздор мог обернуться затяжной полосой неудач и семейных неурядиц.

Секретный обряд с вещами

Для тех, кто очень хотел выйти замуж, существовал секретный ритуал. Девушки незаметно выносили на улицу вещь своего отца или брата и на время оставляли ее под открытым небом, призывая в свою жизнь сильное мужское плечо.

Также 8 марта внимательно следили за поведением птиц: если сороки начинали громко стрекотать у дома, это предвещало скорых гостей или сватов. Верили, что позитивный настрой в этот день является залогом того, что весна пройдет под знаком любви.

Главное было — искренне радоваться успехам других женщин, так как зависть в этот день считалась самым опасным чувством, способным заблокировать личное счастье и удачу в делах.

8 марта 2026, 00:04
Фото: freepik.com
Школьников и их родителей ждет масштабная реформа системы аттестации, которая кардинально изменит правила перехода в старшие классы. Ученикам девятых классов в ближайшем будущем придется готовиться к дополнительному испытанию, которое станет ключевым этапом в окончании средней школы.

Известный телеведущий и врач выступил с резким заявлением о том, почему современная система здравоохранения превратилась в бюрократический ад для обеих сторон. Многие из нас хоть раз сталкивались с термином "информированное согласие".

Многие списывают внезапную апатию и нежелание работать на обычный авитаминоз, но за весенней хандрой могут скрываться куда более серьезные изменения в психике. Весенний период приносит с собой не только долгожданное солнце, но и особую уязвимость для нашей нервной системы.

Один неосторожный взмах веника в этот день может лишить ваш дом достатка и семейного согласия на долгие месяцы вперед. В народном календаре 7 марта называют Маврикиевым днем — временем, когда, по поверьям, из теплых краев возвращаются первые перелетные птицы.

Качественный ночной отдых работает как мощный "внутренний психотерапевт", способный замедлить возрастные изменения и избавить от хронической тревоги без лекарств. С возрастом многие люди начинают хуже спать и чаще испытывать беспричинное беспокойство.

