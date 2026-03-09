Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Понедельник 9 марта

14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"
"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте

Март – тот редкий месяц, когда можно оторваться от зимы и не попасть под летний зной.

Travel-эксперт Тариел Гажиенко составил список из 7 стран, где в марте 2026 года вероятность комфортного пляжного отдыха высока – без изнуряющей жары и с приятной морской температурой.

Таиланд

Таиланд в марте уже ощущает приближение теплого сезона, но на побережье жара редко бывает перегружающей. Если выбирать между Андаманским морем и заливом Сиам, в начале месяца лучше смотреть на западные острова – Пхукет, Краби, острова Пхи-Пхи – где погода обычно стабильна, а вода прогрета до комфортных 27–29 градусов. На восточном побережье, в районе Ко Чанга и Ко Самуи, март может приносить более переменчивую погоду, поэтому стоит отслеживать местные прогнозы и выбирать курорты с развитой инфраструктурой.

Вьетнам

Во Вьетнаме весной нужно тщательно выбирать курорт. В южной части, вокруг Фукуока и Муйне, март традиционно сухой и теплый, вода теплая, а ветер не мешает купанию. Центральное побережье, включая Дананг и Хойан, может быть прохладнее и ветренее, но все еще приемлемо для прогулок и пляжного отдыха.

Филиппины

На Филиппинах в марте влажный период отступает, и начинается сухой сезон. На Палаване, Боракае и Себу – прозрачная вода, хорошие условия для снорклинга и дайвинга, а дневные температуры находятся в комфортной зоне – около 28–32 градусов. Стоит помнить о географии архипелага: в отдельных уголках возможны кратковременные ливни, но в целом март – разумный выбор для тех, кто ищет тропическую природу без навязчивого зноя.

Мальдивы

Мальдивы сохраняют репутацию идеального островного рая, и март здесь часто – один из наиболее стабильных месяцев в году. Море теплое и спокойное, видимость под водой отличная, а влажность переносится легче благодаря морским ветрам. Это место для спокойного размеренного отдыха, романтических туров и подводных исследований, когда жара не давит, а пляжи остаются малолюдными по сравнению с пиковым сезоном.

Шри-Ланка

Шри-Ланка в марте прекрасна, особенно на южном и западном побережьях, где море и воздух становятся комфортными для купания и прогулок. Курорты вроде Унаватуны и Мириссы хорошо подходят для тех, кто хочет совместить пляжные дни с наблюдением за китами и поездками по чайным плантациям. Благодаря умеренным температурам и невысокой влажности март можно считать одним из лучших месяцев для многопланового отпуска на острове.

Египет

Египетский берег Красного моря – один из самых предсказуемых вариантов в марте. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде – комфортные ночи и вода, готовую к погружениям. Март здесь редко приносит экстремальную жару, а низкая влажность делает климат особенно приятным для тех, кто плохо переносит духоту. Подводный мир Красного моря в это время особенно красив: видимость высока, а рифы демонстрируют богатую фауну.

Для желающих совместить пляжный отдых с культурой стоит рассмотреть круиз по Нилу или экскурсии к древним памятникам. Однако если цель именно море, выбирайте отели с хорошей дайверской инфраструктурой.

Китай

В Китае выбирайте Хайнань — главный тропический курорт, и в марте он уже достаточно теплый для пляжного отдыха, но еще не жаркий, как летом. Города Саньи и Ялунвань предлагают удобную инфраструктуру, чистые пляжи и море с температурой, подходящей для большинства туристов. Китайское побережье в этом регионе ориентировано на семейный отдых и активные водные виды спорта, а также на тех, кто хочет сочетать пляжи с азиатским уклоном сервиса и кухни.

9 марта 2026, 14:15
Фото: freepik.com
"Балтийское море не для купаний": Евгений Гришковец дал неожиданный совет всем туристам

Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться

Многие женщины даже не догадываются, что за горой цветов и подарков скрывается коварная психологическая ловушка, способная разрушить семейную идиллию за считанные часы. Для миллионов женщин 8 марта — это самый долгожданный день в году, порой затмевающий даже новогоднюю ночь.

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем

Возвращение пернатых из теплых краев в этот день считается особым знаком, способным круто изменить финансовое положение всей семьи. Девятого марта отмечается важный праздник — Обретение главы Иоанна Предтечи.

Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Многие привыкли считать этот орган простым фильтром для крови, однако его реальные функции могут шокировать любого, кто не связан с медициной. В своем канале MAX известный врач Александр Мясников решил поднять тему, которая обычно остается за рамками популярных советов по здоровью.

"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск

Многие туристы совершают одну и ту же ошибку, ожидая снижения цен ближе к лету, в то время как самые выгодные предложения исчезают прямо сейчас. Мы часто слышим, что раннее бронирование — это отличная возможность позаботиться о своем кошельке.

"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей

Оказывается, легендарный марш протеста текстильщиц в Нью-Йорке, который принято считать точкой отсчета праздника, на самом деле может быть всего лишь красивой выдумкой историков. Сегодня каждый школьник знает официальную версию: 8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы швейных фабрик вышли на улицы, требуя сокращения рабочего дня и человеческих условий труда.

