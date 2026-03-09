"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте

Март – тот редкий месяц, когда можно оторваться от зимы и не попасть под летний зной.

Travel-эксперт Тариел Гажиенко составил список из 7 стран, где в марте 2026 года вероятность комфортного пляжного отдыха высока – без изнуряющей жары и с приятной морской температурой.

Таиланд

Таиланд в марте уже ощущает приближение теплого сезона, но на побережье жара редко бывает перегружающей. Если выбирать между Андаманским морем и заливом Сиам, в начале месяца лучше смотреть на западные острова – Пхукет, Краби, острова Пхи-Пхи – где погода обычно стабильна, а вода прогрета до комфортных 27–29 градусов. На восточном побережье, в районе Ко Чанга и Ко Самуи, март может приносить более переменчивую погоду, поэтому стоит отслеживать местные прогнозы и выбирать курорты с развитой инфраструктурой.

Вьетнам

Во Вьетнаме весной нужно тщательно выбирать курорт. В южной части, вокруг Фукуока и Муйне, март традиционно сухой и теплый, вода теплая, а ветер не мешает купанию. Центральное побережье, включая Дананг и Хойан, может быть прохладнее и ветренее, но все еще приемлемо для прогулок и пляжного отдыха.

Филиппины

На Филиппинах в марте влажный период отступает, и начинается сухой сезон. На Палаване, Боракае и Себу – прозрачная вода, хорошие условия для снорклинга и дайвинга, а дневные температуры находятся в комфортной зоне – около 28–32 градусов. Стоит помнить о географии архипелага: в отдельных уголках возможны кратковременные ливни, но в целом март – разумный выбор для тех, кто ищет тропическую природу без навязчивого зноя.

Мальдивы

Мальдивы сохраняют репутацию идеального островного рая, и март здесь часто – один из наиболее стабильных месяцев в году. Море теплое и спокойное, видимость под водой отличная, а влажность переносится легче благодаря морским ветрам. Это место для спокойного размеренного отдыха, романтических туров и подводных исследований, когда жара не давит, а пляжи остаются малолюдными по сравнению с пиковым сезоном.

Шри-Ланка

Шри-Ланка в марте прекрасна, особенно на южном и западном побережьях, где море и воздух становятся комфортными для купания и прогулок. Курорты вроде Унаватуны и Мириссы хорошо подходят для тех, кто хочет совместить пляжные дни с наблюдением за китами и поездками по чайным плантациям. Благодаря умеренным температурам и невысокой влажности март можно считать одним из лучших месяцев для многопланового отпуска на острове.

Египет

Египетский берег Красного моря – один из самых предсказуемых вариантов в марте. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде – комфортные ночи и вода, готовую к погружениям. Март здесь редко приносит экстремальную жару, а низкая влажность делает климат особенно приятным для тех, кто плохо переносит духоту. Подводный мир Красного моря в это время особенно красив: видимость высока, а рифы демонстрируют богатую фауну.

Для желающих совместить пляжный отдых с культурой стоит рассмотреть круиз по Нилу или экскурсии к древним памятникам. Однако если цель именно море, выбирайте отели с хорошей дайверской инфраструктурой.

Китай

В Китае выбирайте Хайнань — главный тропический курорт, и в марте он уже достаточно теплый для пляжного отдыха, но еще не жаркий, как летом. Города Саньи и Ялунвань предлагают удобную инфраструктуру, чистые пляжи и море с температурой, подходящей для большинства туристов. Китайское побережье в этом регионе ориентировано на семейный отдых и активные водные виды спорта, а также на тех, кто хочет сочетать пляжи с азиатским уклоном сервиса и кухни.